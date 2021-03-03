وزير الأمن الأوغندى يعرب عن ترحيبه بالزيادة الملحوظة فى الاستثمارات المصرية

وأعرب الوزير الأوغندى عن امتنانه لمتانة العلاقات المصرية الأوغندية، معبرا عن التطلع لتعزيز أطر التعاون القائمة بين الجانبين فى المجالات السياسية والأمنية، فضلاً عن تطوير المنحنى التصاعدى للعلاقات الاقتصادية، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين.
كما أعرب عن ترحيبه بالزيادة الملحوظة فى الاستثمارات المصرية فى أوغندا خلال الفترة الأخيرة، برغم جائحة الكورونا، معربا عن أمله فى أن تسفر منطقة التجارة الحرة الإفريقية عن مزيد من تعزيز العلاقات التجارية.
وأشار إلى أنه يتابع باهتمام مناقشات الدورة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، حيث كان قد قام بتمثيل الجانب الأوغندى فى الدورة الأولى للمنتدى التى استضافتها مدينة أسوان فى ديسمبر 2019.
وتطرق اللقاء أيضًا إلى عدد من الموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات فى منطقة شرق إفريقيا، وحوض النيل، والقرن الإفريقى، وتأثيرات التهديدات الحالية على السلم والأمن فى القارة، ما يتطلب تضافر الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون تفاقم الأوضاع.
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