أخبار سارة من دكتور هانى الناظر حول الطقس

جدة - نرمين السيد - وقال الناظر، عبر حسابه الشخصى على "فيسبوك": "الأخبار الحلوة.. أنا عارف أن النهاردة الجو برد شوية ولكن أحب أقول لحضراتكم "الأخبار الحلوة"، فبعد متابعتى لخرائط الطقس العالمية التى نشرتها الأقمار الصناعية منذ قليل، فانه اعتبارا من السبت القادم 6 مارس باذن الله ممكن تودعون الشتاء والأيام الباردة وعليكم الاستعداد لعشرة أيام قادمة دافئة جدا اعتبارا من يوم ٧ مارس".



وحذر الناظر من تخفيف الملابس قائلا: "فانطلقوا ولكن بفكر حضراتكم لا لتخفيف الملابس بشكل كامل قبل أبريل نهائيا، وربنا يحفظ حضراتكم ويبارك فى صحتكم".