شعراوي يتلقى تقريرًا عن حالة الطقس بالمحافظات 

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن آخر مستجدات حالة الطقس بالمحافظات وجهود تعامل الأجهزة التنفيذية مع بعض تراكمات مياه الأمطار بالتعاون مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار التقرير إلى انخفاض في درجات الحرارة ووجود رياح خفيفة على بعض المحافظات مع استقرار الحالة الجوية وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات.

وأوضح التقرير أن محافظة مطروح شهدت تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة الحمام وجار العمل على تمشيط ومتابعة أي تراكمات بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة.

وأشار التقرير إلى ان محافظة كفر الشيخ شهدت تساقط أمطار خفيفة على بعض مناطق المحافظة مما أدي إلى تراكم خفيف للمياه بمناطق متفرقة وتم التعامل معها بواسطة معدات الاحياء والمدن ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

كما لفت التقرير إلى تساقط أمطار خفيفة على بعض المراكز والمدن بمحافظة دمياط ولم ترتقي إلى تجمعات كبيرة وتقوم أجهزة المحافظة بالتعامل معها.

وطالب شعراوى، المحافظات بضرورة استمرار متابعة حالة الطقس وفقًا لما تعلنه هيئة الأرصاد الجوية وأجهزة وزارة الري في هذا الشأن، ومراجعة استعدادات جميع المرافق والخدمات والوحدات المحلية لكافه الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي طوارئ.

وقال وزير التنمية المحلية أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مستمرة على مدى اليوم بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة ويتم العرض عليه آخر المستجدات لسوء حالة الطقس بالمحافظات أولً بأول.

وأكد " شعراوي " أن مبادرة صوتك مسموع تتلقي جميع الشكاوى المتعلقة بالأمطار من خلال وسائل التواصل المتاحة وهى: رقم " الواتس أب ": وهو ( 01150606783 ) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك": بعنوان ( صوتك مسموع)

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