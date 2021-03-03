”مصر للطيران” تعلن طرح تخفيضات للعديد من نقاطها الدولية  

في إطار الخطة التي تنتهجها مصر للطيران لتوفير عروض تنافسية إلى النقاط التي تسير إليها الشركة رحلاتها في الوقت الحالي، قامت مصر للطيران بإطلاق تخفيضات وأسعار خاصة على أسعار تذاكر طيران عدد كبير من وجهاتها، حيث طرحت الشركة تخفيض للسفر من القاهرة إلى أثينا بنسبة 40 % على الدرجة السياحية و35% تخفيض على درجة رجال الأعمال وذلك عند شراء التذاكر من الآن وحتى 22 مارس 2021 والسفر حتى 8 مايو 2021.

كما طرحت تخفيضات على رحلاتها من القاهرة إلى إسطنبول تصل إلى 40 % على الدرجة السياحية و10% تخفيض على درجة رجال الأعمال عند شراء التذاكر من الآن وحتى 22 مارس 2021 على أن يكون السفر حتى 1 مايو 2021، وكذلك طرحت تخفيض 25 % من القاهرة إلى البحرين على الدرجة السياحية عند شراء التذاكر من الآن وحتى 31 مارس 2021 والسفر حتى 5 مايو 2021.

ايضًا شملت تخفيضات من القاهرة إلى مسقط حيث طرحت الشركة 25 % تخفيض على الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال وذلك لشراء التذكر من الآن وحتى 31 مارس 2021 وغلي أن يكون السفر حتى 5 مايو 2021.

كما يمكن لعملاء مصر للطيران السفر من القاهرة إلى جوبا على الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال بتخفيض 20% من القاهرة عند شراء التذكرة من الآن وحتى 15 مارس 2021 والسفر حتى 31 مارس 2021.

وطرحت تخفيض 20% على الدرجات السياحية و10% على درجة رجال الأعمال من القاهرة إلى إمستردام وذلك عند شراء التذاكر من الآن وحتى 31 مارس 2021 والسفر حتى 10 مايو 2021.

كما طرحت تخفيض 30% على الدرجة السياحية و10 % على درجة رجال الأعمال من القاهرة إلى باريس عند شراء تذكرتك من الآن وحتى 31 مارس 2021 والسفر حتى 10 مايو 2021.

ايضًا شملت هذه التخفيضات أسعار خاصة للسفر من القاهرة إلى دبي والشارقة بأسعار تبدأ من 4950 جنيه شاملة الذهاب والعودة وشاملة الضرائب والرسوم.

هذا ويمكن لعملاء مصر للطيران شراء التذاكر ومراجعة كافة عروض الشركة عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو عن طريق الاتصال بخدمة العملاء 1717 أو عن طريق وكلاء السياحة والسفر.