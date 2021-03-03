بعد قرار تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري.. النائب حسام المندوه: الرئيس دائما يشعر بنبض المواطن

أكد الدكتور حسام المندوه عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أول من يشعر بنبض الشارع المصري وهموم المواطن، وجاء قراره بتأجيل تطبيق مشروع قانون الشهر العقارى وإجراء حوار مجتمعى حوله، ليبث الراحة والطمأنينة فى نفوس المصريين، ويعلم الجميع أن الرئيس أول من يستجيب لنبض المواطن وأكبر داعم له.

ولفت إلى أن الرئيس يرسي قواعد في كيفية التعاطي مع نبض الشارع ومراعاة مصالح المواطنين وهي القواعد التي يتعامل في إطارها نواب البرلمان الحالي سعيا لتحقيق الصالح العام.

وأوضح النائب البرلمانى أن القانون الذى تقدمت به الحكومة وتم إقراره في الدورة البرلمانية السابقة ، وجد البرلمان الحالي أنه يضع أعباء كثيرة على كاهل المواطن ، وكان حزب مستقبل وطن في المقدمة للتصدي للقانون حينما استشعر تضرر المواطنين.

وأشاد " المندوه" بموقف المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية والنائب الأول لحزب مستقبل وطن، والذي تقدم بمشروع قانون لتأجيل تنفيذ القانون المشار إليه. وقال حسام المندوه إن موقف زعيم الأغلبية من قانون الشهر العقاري يرسخ مبادئ حزب مستقبل وطن في الدفاع عن مصالح المواطنين ورفض إضافة أعباء مالية جديدة ، خاصة أن التعديلات وضعت شرط تقديم الخدمات الأساسية مثل المياة والكهرباء ، بدفع قيمة تسجيل العقار وهو ما رفضه نواب البرلمان.

وأوضح الدكتور حسام المندوه أن حزب مستقبل وطن وتكتله البرلمانى يقدم تعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقارى، ووقف ربطها بتقديم خدمات المياة والكهرباء ، تنفيذا لسياسة الرئيس السيسى بالتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل لصالحهم .

وطالب النائب حسام المندوه ، ضرورة تعاون الحكومة مع البرلمان، لتنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإجراء حوار مجتمعى حول القانون بعد قرار التأجيل قائلا : علينا أن نتعاون على هذا النهج، ونسير في تطبيقه من أجل تحقيق الهدف الرئيسى وهو صالح المواطن ، وأيضا الحفاظ على حقوق الدولة .