انخفاض درجات الحرارة ورياح وأمطار.. التنمية المحلية تحذر من حالة الطقس

أفادت وزارة التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، بانخفاض في درجات الحرارة ووجود رياح خفيفة على بعض المحافظات مع استقرار الحالة الجوية، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على 3 محافظات.

وأشار التقرير - الذي تلقاه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة- أن محافظة مطروح شهدت تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة علي مدينة الحمام وجاري العمل على تمشيط ومتابعة أي تراكمات بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة ، وشهدت محافظة كفر الشيخ تساقط أمطار خفيفة علي بعض مناطق المحافظة مما أدى إلى تراكم خفيف للمياه بمناطق متفرقة وتم التعامل معها بواسطة معدات الأحياء والمدن ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

ونوه التقرير إلى تساقط أمطار خفيفة على بعض المراكز والمدن بمحافظة دمياط ولم ترتق إلى تجمعات كبيرة وتقوم أجهزة المحافظة بالتعامل معها.

وقال وزير التنمية المحلية إن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مستمرة على مدار اليوم بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة ويتم العرض عليه آخر المستجدات لسوء حالة الطقس بالمحافظات أولًا بأول.

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظات بضرورة استمرار متابعة حالة الطقس وفقًا لما تعلنه هيئة الأرصاد الجوية وأجهزة وزارة الري في هذا الشأن، ومراجعة استعدادات جميع المرافق والخدمات والوحدات المحلية لكافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي طوارئ.