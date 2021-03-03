الآن تفاصيل قرض الزواج من البنك الأهلي لموظفي الدولة والقطاع الخاص 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - حيث قد أعلن مؤخراً عن قرض الزواج من البنك الأهلي المصري، وهو قرض الزواج قد أطرح لمساعدة الشباب، نظرًا لغلاء الأسعار والظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي مر بها البلاد والعالم ، حيث قد أصبحت عبئًا على العديد من الشباب، مما يجعل من الزواج أمر في غاية الصعوبة في الوقت الراهن.

قرض الزواج من البنك الأهلى المصرى- لموظفي الدولة والقطاع الخاص

حيث يأتى قرض الزواج من كافة البنوك المختلفة، لمساعدة العديد من الشباب على استكمال متطلبات الزواج بصورة أكثر أريحيه، حيث تختلف شروطها ومتطلباتها من بنك إلي بنك آخر، وأيضًا كل بنك قد أعلن عن طرق سداد مختلفة.

حيث أنه الآن يقدم البنك الأهلي، قرض زواج لكافة المواطنين، من موظفي الحكومة وكذلك القطاع الخاص أو من يعمل بالأعمال الحرة المختلفة.

– وعلى ذلك يقدم البنك الاهلى المصرى قروضًا شخصية (للزواج) تبدأ من 5 الآف جنيه مصري، كما تصل إلي نصف مليون جنيه.

– وكذلك يعطي البنك الأهلي المصري، قروض بقيمة تصل إلي مليون جنيه، في حالة محدده فقط، إذا قام المستفيد بالقرض بتحويل مكافأة نهاية الخدمة خاصةً للبنك.

– كما يعطي البنك الأهلى، القروض الشخصية للشباب من الجنسين (ذكور-إناث) ما بين عمر 21 سنة وإلي 60 سنة ميلادية.

– كما يمكن ان تصل مدة سداد القرض حتى 10 سنوات، تبدأ من تاريخ الحصول على القرض.

– كذلك يمكن استخدام القرض الشخصي من البنك في تسديد القروض الخاصة بالبنوك الأخرى.

– كما لا يشترط وجود آي ضامن حكومي للمتقدم لطلب القرض من البنك الاهلي.

– وكذلك يقوم البنك بفتح حساب لك مجاناً.

الشروط الخاصة للحصول على قرض الزواج من البنك الأهلي:

وفقًا لما قد أعلن عنه موقع البنك الأهلى، فإن المستندات المطلوبة كالآتى:

– حيث يشترط أن لا يقل دخل المقترض من البنك الاهلى عن مبلغ 500 جنيه، حيث أنه يقوم المتقدم بتقديم لطلب القرض (الزاوج) خطاب رسمي معتمد من جهة العمل لإثبات دخله الشهري.

– كذلك أن يتراوح عمر المتقدم من 21 إلي 60 سنة ميلادية.

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