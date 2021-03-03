عاجل.. السيسى يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء اليونانى التعاون فى شرق المتوسط

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، تلقى مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليونانى كرياكوس ميتسوتاكيس.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث حول العلاقات الثنائية الوثيقة التى تجمع البلدين فى مختلف المجالات خاصة التعاون فى مجال الطاقة وقضايا شرق المتوسط.

وقد أعرب رئيس الوزراء اليونانى عن حرصه على تبادل وجهات النظر والتشاور مع الرئيس تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً أهمية التنسيق المتبادل فى هذا السياق، خاصة فى مجال الطاقة وملفات شرق المتوسط وذلك على نحو يساهم فى تحقيق مصالح الشعبين الصديقين، سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار آلية التعاون الثلاثى بين كل من مصر واليونان وقبرص.

من جانبه؛ أكد السيد الرئيس متانة وتميز العلاقات التى تربط بين البلدين، واعتزاز مصر بمظاهر علاقات التعاون مع اليونان وما تشهده من تطور إيجابى، خاصةً في ظل اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين على المستوى الإقليمى، مؤكداً تطلع مصر للارتقاء بمختلف جوانب ذلك التعاون البناء، لاسيما على الصعيد الاقتصادى ومجالات الطاقة وكذلك على المستوى الأمنى والعسكرى.