خصومات كارفور لعيد الأم. عروض و خصومات شهر مارس 50% بكارفور .

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محمد سياف - ابو ظبي - خصومات كارفور لعيد الأم قد قاربت على الانتهاء، حيث بدأت في أل 24 من شهر فبراير و من المقرر أن تنتهي في أل 9 من شهر مارس فاليكم عروض و خصومات كارفور شهر مارس.

خصومات كارفور لعيد الأم:

كالمعتاد في كل عام من شهر مارس تطرح كارفور مصر خصومات، و عروض احتفالاً بعيد الأم، هذا الذي تبقى على قدومه حوالي 20 يوماً.

أهم الخصومات و العروض بكارفور شهر مارس :

كعادة خصومات و عروض كارفور، جاءت شاملة للعديد من اللوازم الضرورية، الأجهزة الكهربائية: كالثلاجات، و المكانس الكهربائية، و المكاوي، و الغسالات، و الغسالات الكهربائية، و الأفران الكهربائية، و تليفزيونيات، و كذلك الأجهزة الإلكترونية: كالهواتف المحمولة، و الحواسب النقالة و الحواسب العادية، و مستلزمات المطابخ: من عجانات و خلاطات و أطقم الحلل و أطقم الكبيات و الأصحن، و أثاث المنزل، و أطقم الفوط، و الملاءات و المفارش و السجاد و فلاتر المياه، و أدوات الطبخ أيضاً و بعض الأدوات الرياضية كالمشايات.