وزير الخارجية يلتقى نظيره السعودى على هامش اجتماعات جامعة الدول

جدة - نرمين السيد - التقى سامح شكرى وزير الخارجية، بالأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودى، اليوم الاربعاء، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى فى دورته الـ "155" العادية، الذى انعقد اليوم بمقر الجامعة العربية فى القاهرة.





وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها فى مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

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