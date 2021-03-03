جدة - نرمين السيد - وصرح سفير مصر فى واجادوجو إبراهيم عبد العظيم الخولى، بأن المؤتمر شهد اختيار مصر لتمثيل منطقة شمال إفريقيا وشرق المتوسط فى المكتب المصغر للمؤتمر وذلك لمدة عامين تنتهى فى 2023. تجدر الإشارة إلى أن مصر تشارك فى البرامج التى تقدمها سكرتارية المؤتمر لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتناهية فى الصغر للشباب، وكذلك فى البرامج الخاصة بدعم الرياضيين، واستقبلت وفداً من قطاع المشروعات بالمؤتمر فى زيارة عمل فى ديسمبر 2020.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اختيار مصر لتمثيل شمال إفريقيا فى المكتب المصغر لمؤتمر الشباب الفرانكفون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.