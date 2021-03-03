السفير المصرى فى بوروندى يؤكد حرص السيسى على تنمية العلاقات بين البلدين

جدة - نرمين السيد - أكد سفير مصر فى بوجومبورا ياسر العطوى، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على تنمية وتوثيق العلاقات مع جمهورية بوروندى الشقيقة، فى إطار العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين.





جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده السفير مع ديو جويد روروما وزير الزراعة والبيئة والمياه البوروندى، فى إطار تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية المصرية البوروندية فى مختلف المجالات ومنها الزراعة والبيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى بوروندى. وذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، أن اللقاء بحث سبل الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائى فى مجالات الزراعة والبيئة والموارد المائية وكيفية الاستفادة من الخبرات المصرية المتقدمة فى تلك المجالات، تزامناً مع إطلاق وزارة الزراعة والبيئة والمياه البوروندية خطتها الشاملة لدعم وتحديث قطاعات الزراعة والبيئة والإدارة المتكاملة للموارد المائية فى بوروندى. وعبر الوزير البوروندى عن تقديره الكامل لمصر ولرئيس الجمهورية، مثمنا العلاقات التاريخية بين البلدين، ومؤكداً على اهتمام الجانب البوروندى الفائق بتعزيز علاقاته مع مصر والاستفادة من الإمكانات والخبرات المصرية المقدرة لتعظيم الاستفادة من الثروة الزراعية والبيئية والحفاظ عليها، فضلاً عن الإدارة الرشيدة والمتكاملة للموارد المائية.

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