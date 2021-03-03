الطب الوقائي: تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة غدا الخميس 

كشف الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، آخر المستجدات عن جهود مواجهة فيروس كورونا.

وقال الدكتور علاء عيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن وزارة الصحة كان لها دور بارز وفعّال سواء من الناحية العلاجية أو الوقائية، حيث عملت على تجهيز جميع المستشفيات وتوفير العلاج بالعزل المنزلي، بالإضافة إلى التوعية المستمرة والترصد.

كما أشاد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة بجهود القيادة السياسية في التوجيه بتوفير اللقاحات للشعب المصري، بالإضافة إلى جهود رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبلولي ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ورحلاتها للصين أو الإمارات أو مع الجافي.

وأشار إلى أن مصر وصل لها ما يقرب من 500 ألف جرعة من لقاح كورونا وسيصل لها 8.6 مليون جرعة خلال الأيام القادمة، متابعاً: "انتهينا من تطعيم الأطقم الطبية، حيث تم بدء التسجيل منذ فجر الأحد لنصل اليوم إلى 167 ألف من كبار السن الذين وأصحاب الأمراض المزمنة تم تسجيلهم".

وأوضح أن تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة سيبدأ من غداً الخميس.

ومن جانب اخر، تفقد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى والمدير التنفيذى للبرنامج الموسع للتطعيمات بوزارة الصحة والسكان، أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث رافقه خلال الزيارة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد شكر مديرعام الشئون الوقائية بالمديرية، والدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات والدكتورة أمانى الحبشى مدير إدارة الأمراض المعدية.

وقدم الدكتور علاء عيد، الشكر لجميع المشاركين بالحملة على المجهود، فى ظل الظروف الحالية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال عيد إن المستهدف تطعيم جميع الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات، ويتم التطعيم بالفرق الطبية المدربة والمنتشرة فى جميع قرى ومدن الجمهورية، تضم فرقا ثابتة بوحدات ومراكز طب الأسرة ومكاتب الصحة وفرق متحركة من شقة إلى شقة.