إنفوجراف.. هيئة الدواء تعلن جدول المخدرات لعام 2021

أصدرت هيئة الدواء وعدد من الأجهزة الرقابية، قرارا بإدراج 14 نوعا من الأدوية في جدول المخدرات، وذلك بعد أن تبين إقبال عدد كبير من المواطنين «المدمنين» على هذه الأدوية، ووجدت الأجهزة أن التقنين سيعمل على منع إساءة استخدام الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة.
وجاءت قائمة الأدوية التي تم إدراجها بجدول المخدرات كالتالي:
Tusskan syr
Tussivan.n syr
Tussilar syr
Codilar syr
Penta flu syr
Penta cold syr
Pulmo care syr
Codiphan syr
Codiphan.b syr
Rhinutuss syr
Cold stop syr
Roncotech syr
Opticough syr
وهذه الأدوية تم إدراجها ولن يسمح بتداولها داخل الصيدليات «أي عملية البيع» إلا من خلال روشتة تصرف بواسطة الصيدلي وغير ذلك سيعرض الصيدلي، وكذلك المنشأة إلى التحقيق وسيصل الأمر إلى الغلق التام.
و بعد فحص هذه الأدوية وجد أنها تحتوي على مواد شديدة الفاعلية والتي تؤدي إلى الإدمان لذلك تم اتخاذ القرار على الفور لحفظ وسلامة صحة المواطنين والحد من انتشار والمساعدة في الإدمان.
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