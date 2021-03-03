لجنة الإعلام والمعلومات بالمجمع المقدس تقترح تأسيس قناة مسيحية للشباب

قال نيافة الأنبا إبرام مطران الفيوم مقرر لجنة الإعلام والمعلومات بالمجمع المقدس إن القنوات الفضائية حركة اتصال بين الكنيسة والشعب وإن الأباء الأساقفة المشرفين على القنوات عرضوا ما قدموه خلال فترة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الأنبا إبرآم - في تصريح له - إن القنوات الفضائية كان لها دورا في التواصل مع الأسر المسيحية خلال الفترة غلق الكنائس، لافتا إلى أن هناك مقترح لتأسيس قناة فضائية مسيحية تخدم فئة الشباب تبث باللغة العربية.

من جانبه، أكد نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وعضو لجنة الإعلام والمعلومات إن اللجنة ناقشت كيف استفادت الكنيسة من القنوات الفضائية المسيحية ومن وسائل التواصل المختلفة خلال فترة فيروس كورونا وكيف تستمر وتطور في هذا الإطار.

وتابع إنه سيكون هناك برنامج موحد للعضوية الكنسية سيشمل الكرازة المرقسية بشكل عام وسيكون هناك استفادة كبيرة منه، موضحا أنه تم مناقشة امكانية تأسيس قناة مسيحية للشباب خلال الفترة المقبلة.

بدأ المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، اجتماع لجنته الدائمة، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وهو أحد اجتماعين اثنين فقط يكونان فعاليات اليوم الأخير من اجتماعات لجان المجمع.

وبدأت أمس الأول اجتماعات لجان المجمع المقدس وتستمر حتى مساء اليوم، تمهيدًا لعقد الاجتماع العام للمجمع في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، يوم غدٍ الخميس.

ويشهد مركز لوجوس في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي خلال الفترة المسائية، اجتماع لجنة سكرتارية المجمع المقدس، للتحضير للاجتماع العام الذي سيجرى في الحادية عشرة من صباح الغد.

ويتكون المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية من 12 لجنة ويعتبر المجمع المقدس هو أكبر سلطة كنسية، وقد تم وضع اللائحة الأساسية له واعتمادها في 2 يونيو عام 1985.

ويناقش المجمع برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إعادة تشكيل المجالس الإكليريكية الإقليمية الستة في الداخل والخارج، المعنية بالأحوال الشخصية للأقباط والخاصة بقضايا الطلاق والزواج، ‏والتي‏ ‏يتجدد‏ ‏تشكيلها‏ ‏كل‏ 3 ‏سنوات‏، بعدما صدر قرار انعقاد دورتها الأولى عام 2015، والدورة الثانية 2018.