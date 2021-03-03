رئيس الشيوخ يهنئ أبو الغيط بمناسبة التجديد له للمرة الثانية

جدة - نرمين السيد - بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة لـ أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، بمناسبة التجديد له للمرة الثانية أميناً عاماً للجامعة.





وأكد ثقته فى قدرات "أبو الغيط"، فى مواصلة العمل المخلص لتحقيق مصالح الدول العربية وتطوير أداء جامعتهم العربية. وأعرب رئيس مجلس الشيوخ عن سعادته بقرار وزراء الخارجية العرب، بالتجديد للأمين العام أحمد أبو الغيط، مشيدا بحرص الجميع على روح التعاون لحماية الأمن القومى العربى وتعزيز التضامن العربى فى مواجهة كافة التحديات التى تهدد وحدة أمتنا العربية. وفى نهاية البرقية، أعرب المستشار عبدالرازق عن تمنياته بالتوفيق والسداد لأمين عام جامعة الدول العربية، فى أداء مهامه لتحقيق ما تصبو إليه شعوبنا العربية من استقرار وازدهار.

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