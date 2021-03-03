فيديو جوى.. 1.000 كوبرى ونفق .. إنجازات غير مسبوقة بمنظومة النقل فى مصر

جدة - نرمين السيد - نجحت الدولة المصرية، على مدار السنوات القليلة الماضية، فى تحقيق إنجاز فاق كل التوقعات فى مجال الطرق والكبارى، واستطاعت الحكومة ممثلة فى وزارة النقل أن تنفذ شبكة طرق بمواصفات عالمية فى زمن قياسى، لتواصل طريقها فى معركة البناء من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.





وتستمر مصر بسواعد أبنائها فى التخطيط لإنشاء حوالى 1.000 كوبرى ونفق فوق مزلقانات السكك الحديدية وعند تقاطعات الطرق الرئيسية بإجمالى تكلفة 140 مليار جنيه.

ونشرت الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، يوضح الجهود المبذولة لإنشاء مئات الكبارى العلوية والأنفاق، بهدف تطوير منظومة النقل فى مصر.

ونجحت وزارة النقل فى تنفيذ 756 كوبرى ونفق، بإجمالى تكلفة 105 مليار جنيه، حيث تم الإنتهاء من 156 كوبرى ونفق خلال عام 2020، من أهمها "كوبرى دكرنس – كوبرى المديرية أعلى مزلقان السكة الحديد ببنى سويف – كوبرى قلما على طريق الإسكندرية الزراعى - كوبرى تقاطع طريق الصعيد الصحراوى الغربى مع طريق الفيوم - عدد 26 كوبرى بمنطقة شرق القاهرة - عدد 8 كبارى على محور الفريق العصار - عدد 14 كوبرى على محور المحمودية".

كما يجرى تنفيذ ما يقرب من 211 كوبرى ونفق، بإجمالى تكلفة 30 مليار جنيه ومن أهمها "15 كوبرى أعلى مزلقانات السكة الحديدية - 10 كبارى علوية جديدة على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى - كوبرى أعلى مفيض توشكى - كوبرى تقاطع وصلة الذراع البحرى مع الطريق الدولى الساحلى ( كم 21 ) - توسيع كبارى وصلة الكافورى ووصلة الذراع البحرى وإنشاء دوران للخلف فى إتجاه الإسكندرية".

ومن المخطط تنفيذ 18 كوبرى أعلى مزلقانات السكك الحديدية، و15 كوبرى أعلى الرياح البحيرى بتكلفة إجمالية 5 مليارات جنيه.

وشهد قطاع الطرق والكبارى تطورا كبيرا وانعكس هذا التطور على مصر فى مؤشر التنافسية الدولية فى مجال جودة الطرق، حيث قفزت مصر نحو 90 مركزاً من المركز 118 إلى المركز 28.

وقد ساهم تطور قطاع الطرق فى خفض معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة 44% خلال عام 2020/2019، وكذلك تقليل زمن الرحلة وبالتالى توفير فى الوقود والتكلفة وما لو مردود ايجابى على البيئة وانخفاض الانبعاثات الكربونية

كما أن الكبارى العلوية على الممرات المائية مثل الرياحات والمصارف والترع تحافظ على أرواح وممتلكات المواطنين، بعد إلغاء المعديات بعد انشاء الكبارى كبديل آمن.