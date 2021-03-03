وأضاف "عبد الفتاح" في تصريحات لـ دوت الخليج، إن كل هذه المبادرات تأتي في سياق الرغبة في كسر الحصار وتهدئة الضغوط الدولية على تركيا؛ بعدما تحولت من سياسة صفر مشاكل إلى الكل مشاكل، دخلت في عداء مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وقبرص واليونان وفرنسا لذا هي تريد تخفيف الضغوط من خلال هذه الدعوة.
واشار "عبد الفتاح"، إلى أن الرد المصري كان متوازنا، لأن مصر وقعت اتفاق تعيين حدود مع قبرص واليونان، لذلك يصعب تعيين الحدود مع تركيا بدون إشراك الدولتين، لان التعيين يتم بالتوافق بين الدولة المتشاطئة، لذلك هذا الرد سيفحم الجانب التركي ويجعله يتراجع؛ لأن أنقرة ترفض تعيين الحدود مع القاهرة وأثينا ونيقوسيا بناء على الاتفاقية العامة للبحار عام 1982، لأن أنقرة لا تعترف بهذه الاتفاقية ولم توقع عليها ولا تريد تعيين الحدود بناء عليها.
واختتم "عبد الفتاح" قائلا: هي محاولة لتخفيف الضغوط على أنقرة، ولاستمالة الجانب المصري، وكسر وتذويب الجليد مع مصر، مؤكدا أن أنقرة ليست جادة في هذا الأمر وستتوارى دعوتها، معقبا: كان الأولى بها الترسيم مع أثينا ونيقوسيا لأنهما الأقرب إليها من مصر جغرافيا، فالقاهرة بعيدة ولا توجد معها مشكلة على الحدود.
ونقلت "العربية" عن المصادر قولها إن أنقرة طالبت بعقد اجتماع مع القاهرة بشأن ترسيم الحدود في شرق المتوسط.
وجاء ذلك ردا على مزاعم وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، حول احتمال تفاوض تركيا ومصر على ترسيم الحدود في شرق البحر المتوسط إن أتيحت الظروف.
ونقل تليفزيون "تي.آر.تي عربي" عن أوغلو قوله: "يمكننا توقيع اتفاقية مع مصر من خلال التفاوض على المساحات البحرية".
ونقل تليفزيون "تي.آر.تي عربي" عن أوغلو قوله: "يمكننا توقيع اتفاقية مع مصر من خلال التفاوض على المساحات البحرية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعيين الحدود البحرية مع مصر.. بشير عبد الفتاح عن دعوات تركيا: لكسر الحصار وتهدئة الضغوط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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