تعيين الحدود البحرية مع مصر.. بشير عبد الفتاح عن دعوات تركيا: لكسر الحصار وتهدئة الضغوط

قال الدكتور بشير عبد الفتاح، خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الدعوات أو المبادرات التركية بشأن تعيين الحدود البحرية مع مصر، ليست الأولى من نوعها، وإنما ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأكثر من مسؤول ببلاده قبل ذلك إلى تلك المسألة.

وأضاف "عبد الفتاح" في تصريحات لـ دوت الخليج، إن كل هذه المبادرات تأتي في سياق الرغبة في كسر الحصار وتهدئة الضغوط الدولية على تركيا؛ بعدما تحولت من سياسة صفر مشاكل إلى الكل مشاكل، دخلت في عداء مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وقبرص واليونان وفرنسا لذا هي تريد تخفيف الضغوط من خلال هذه الدعوة.

وكشفت مصادر لشبكة "العربية"، اليوم الأربعاء، أن القاهرة تلقت برقيات عبر مسؤولين أتراك لعقد اجتماعات ثنائية.

وأكدت المصادر أن القاهرة لم تتفاوض مع تركيا بشأن ترسيم الحدود في شرق المتوسط ، وأن مصر متمسكة بدخول قبرص واليونان في أي مفاوضات مع تركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية.

واشار "عبد الفتاح"، إلى أن الرد المصري كان متوازنا، لأن مصر وقعت اتفاق تعيين حدود مع قبرص واليونان، لذلك يصعب تعيين الحدود مع تركيا بدون إشراك الدولتين، لان التعيين يتم بالتوافق بين الدولة المتشاطئة، لذلك هذا الرد سيفحم الجانب التركي ويجعله يتراجع؛ لأن أنقرة ترفض تعيين الحدود مع القاهرة وأثينا ونيقوسيا بناء على الاتفاقية العامة للبحار عام 1982، لأن أنقرة لا تعترف بهذه الاتفاقية ولم توقع عليها ولا تريد تعيين الحدود بناء عليها.

واختتم "عبد الفتاح" قائلا: هي محاولة لتخفيف الضغوط على أنقرة، ولاستمالة الجانب المصري، وكسر وتذويب الجليد مع مصر، مؤكدا أن أنقرة ليست جادة في هذا الأمر وستتوارى دعوتها، معقبا: كان الأولى بها الترسيم مع أثينا ونيقوسيا لأنهما الأقرب إليها من مصر جغرافيا، فالقاهرة بعيدة ولا توجد معها مشكلة على الحدود.

ونقلت "العربية" عن المصادر قولها إن أنقرة طالبت بعقد اجتماع مع القاهرة بشأن ترسيم الحدود في شرق المتوسط.