- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
انت الان تتابع تفاصيل خبر منها الكونجستال.. إدراج 14 نوع دواء على جدول المخدرات والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - قامت هيئة الدواء المصرية بإدراج 14 نوع دواء على جدول المخدرات، وتأتي على رأس هذه الأدوية المدرجة بجدول المخدرات “الكونجستال”، والذي يعتبر أشهر الأدوية التي يقوم المصريون باستخدامها في نزلات البرد، وصرح رئيس شعبة الأدوية الدكتور علي عوف في مداخلة هاتفية له مع الإعلامية لميس الحديدي أن هناك سوء استخدام لدواء الكونجستال، ولذلك تم وضعه ضمن جدول تاني مخدرات.
إدراج 14 نوع دواء على جدول المخدرات
كما أشار عوف إلى أن الأدوية المدرجة بجدول المخدرات والمذكورة أسفل الخبر يحظر تداولها وصرفها في الصيدليات إلا بروشتة طبيب، مضيفاً أن هناك جهات في الدولة رصدت زيادة في الطلب على تلك الأدوية وتم رصد حالات إدمان وتعاطي غير مبررة أو كمسببة لهذه الأدوية.
وأشار عوف إلى أن قرار إدراج هذه الأدوية على جدول المخدرات جاء من أجل الحفاظ على صحة المصريين وعدم الإساءة في استخدام مثل هذه الأدوية، وأضاف أن الأدوية التي أدرجت بجدول المخدرات في 2011 لوحظ زيادة في الطلب عليها.
اقرأ أيضًا:
وجاءت قائمة الأودية التي تم إدراجها بجدول المخدرات كالتالي:
|Congestal syr
|Tusskan syr
|Tussivan.n syr
|Tussilar syr
|Codilar syr
|Penta flu syr
|Penta cold syr
|Pulmo care syr
|Codiphan syr
|Codiphan.b syr
|Rhinutuss syr
|Cold stop syr
|Roncotech syr
|Opticough syr
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منها الكونجستال.. إدراج 14 نوع دواء على جدول المخدرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.