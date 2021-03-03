انت الان تتابع تفاصيل خبر منها الكونجستال.. إدراج 14 نوع دواء على جدول المخدرات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قامت هيئة الدواء المصرية بإدراج 14 نوع دواء على جدول المخدرات، وتأتي على رأس هذه الأدوية المدرجة بجدول المخدرات “الكونجستال”، والذي يعتبر أشهر الأدوية التي يقوم المصريون باستخدامها في نزلات البرد، وصرح رئيس شعبة الأدوية الدكتور علي عوف في مداخلة هاتفية له مع الإعلامية لميس الحديدي أن هناك سوء استخدام لدواء الكونجستال، ولذلك تم وضعه ضمن جدول تاني مخدرات.

إدراج 14 نوع دواء على جدول المخدرات

كما أشار عوف إلى أن الأدوية المدرجة بجدول المخدرات والمذكورة أسفل الخبر يحظر تداولها وصرفها في الصيدليات إلا بروشتة طبيب، مضيفاً أن هناك جهات في الدولة رصدت زيادة في الطلب على تلك الأدوية وتم رصد حالات إدمان وتعاطي غير مبررة أو كمسببة لهذه الأدوية.

وأشار عوف إلى أن قرار إدراج هذه الأدوية على جدول المخدرات جاء من أجل الحفاظ على صحة المصريين وعدم الإساءة في استخدام مثل هذه الأدوية، وأضاف أن الأدوية التي أدرجت بجدول المخدرات في 2011 لوحظ زيادة في الطلب عليها.

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وجاءت قائمة الأودية التي تم إدراجها بجدول المخدرات كالتالي:

Congestal syr Tusskan syr Tussivan.n syr Tussilar syr

Codilar syr Penta flu syr Penta cold syr Pulmo care syr

Codiphan syr Codiphan.b syr Rhinutuss syr Cold stop syr