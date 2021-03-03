وفاة الممثلة ليلى الإسكندرانية صاحبة أشهر إفيه في فيلم «غبي منه فيه»

توفيت الممثلة الكومبارس ليلى الإسكندرانية، صاحبة إفيه "الله يخرب بيتك يا إسماعيل" في فيلم "غبي منه فيه"، بعد تعرضها لأزمة صحية.

وقالت الفنانة نادية العراقية، عبر حسابها على موقع "فيس بوك"، "كلنا راحلون.. إلى رحمة الله الفنانة ليلى الإسكندرانية، والدة الماكيير علاء التونسي.. ست طيبة وكالنسمة يارب ارحمها".

الممثلة الكومبارس نادية الإسكندرانية شاركت في العديد من الأعمال الفنية طوال السنوات الماضية وأبرزها أفلام "طيور الظلام" و"الناظر" و"اضحك للصورة تطلع حلوة" و"عبود على الحدود" و"الناظر" و"جاءنا البيان التالى" و"غبى منه فيه" وغيرها من الأفلام.

أما المسلسلات فشاركت في "عائلة ونيس" "حديث الصباح والمساء" و"عائلة الحاج متولى" و"زيزينيا" غيرها.