بعثة الزمالك تصل تونس استعدادا لمواجهة الترجي في دوري الأبطال

وصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إلى مطار تونس استعدادًا لمواجهة الترجى التونسى حيث يحل الفريق الأبيض ضيفًا على الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

واستقبل بعثة الزمالك وفد من السفارة المصرية في تونس برئاسة السفير إيهاب فهمي، كما قام وفد السفارة بتسهيل إجراءات خروج البعثة من المطار.

ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة بعد رحلة السفر التى استغرقت ما يقرب من 4 ساعات طيران، على أن يخوض الفريق أول تدريباته الجماعية فى الخامسة مساء غدًا على الملعب الفرعى لرادس.

وترأس اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادى الزمالك، بعثة الفريق فى تونس، حتى يتمكن من تذليل كافة العقبات أمام الفريق من أجل تحقيق الفوز.

وكانت هيئة مطار القاهرة وشركة مصر للطيران "إير كايرو"، حرصت على تزيين الطائرة الخاصة التي نقلت بعثة الزمالك إلى تونس، وقام طاقم الطائرة بوضع لافتات تحمل شعار الزمالك، ولافتات أخرى مدون عليها عبارة "كلنا وراك" كدعم للفريق قبل مواجهة الترجي التونسي.

وضمت قائمة الزمالك التى أختارها البرتغالى جايمى باتشيكو كلاً من.. حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"- محمد عواد_ محمد أبو جبل، خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش"- محمد عبد السلام - أحمد فتوح - عبدالله جمعة- حمزة المثلوثي، خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: مروان حمدي - أسامة فيصل - حميد أحداد - حسين فيصل- حسام أشرف.