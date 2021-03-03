«المتحدة» تطرح بوستر مسلسل «أحسن أب» والعرض في 15 حلقة رمضان المقبل

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ينشر "صوت الأمة" البوستر الرسمي لمسلسل "أحسن أب"، الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بطولة علي ربيع، والمقرر عرضه فى 15 حلقة خلال شهر رمضان المقبل.
كان تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، طرح البوستر الرسمي للمسلسل وعلق على البوستر: "المتحدة بتغير مفهوم دراما رمضان.. أحسن أب.. دراما كوميدية من 15 حلقة من غير مط ولا تطويل".
وتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام أيضاً 3 مسلسلات أخرى من نوعية الـ 15 حلقة، وهى "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف وتأليف انجى علاء وإخراج أحمد نادر جلال، و"بين السما والأرض" المأخوذ عن الرواية التي تحمل نفس الاسم للكاتب الراحل نجيب محفوظ وبطولة هانى سلامة وسيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل، ومسلسل "المدينة" بطولة دنيا سمير غانم وتأليف هشام جمال، وعمرو وهبة، وإخراج هشام جمال.
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