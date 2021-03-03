آير كايرو وصن اكسبريس توقعان اتفاقا للتعاون البيعي والتسويقي

وقعت شركة آير كايرو اتفاقًا للتعاون البيعى والتسويقي مع شركة صن اكسبريس Sun Express وهى واحدة من أهم الناقلات الجوية في نقل حركة السياحة الى مناطق الجذب السياحي المصرية، وذلك فى اطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى نحو التوسع فى الشراكات الاقتصادية لزيادة عدد الوجهات والنقاط الخارجية بما يساهم فى تنشيط الحركة السياحية والجوية ودفع عجلة التنمية.



وبموجب هذا الاتفاق تسير آير كايرو 30 رحلة أسبوعيًا منتظمة بين الغردقة و 14 مطارا في المانيا وسويسرا والنمسا بما يسهم في عودة الحركة السياحية الى الغردقة درة البحر الأحمر ؛ ومن المتوقع أن يمتد الاتفاق ليشمل دولا أخرى فى القارة الأوروبية وذلك مع تطوير نموذج التعاون الوليد خاصة وأن آير كايرو بدأت بالفعل في تحديث اسطولها وزيادته بإحلال الطائرات القديمة بـ 5 طائرات A320 NEO جديدة بسعة 180مقعدا في درجة واحدة .

وأكد حسين شريف رئيس مجلس إدارة آيركايرو ان التعاون بين الناقلات الجوية هو السبيل الأسرع لعودة الحركة السياحية الى معدلات ما قبل كورونا خاصة إذا كان التعاون بين كيانات متخصصة مثل آير كايرو وصن اكسبريس.

ومع بدء هذا التعاون ستدخل مجموعة جديدة من الخدمات على متن طائرات آير كايرو منها عرض مجموعة حديثة وكلاسيكية منتقاة من الأفلام العالمية والالعاب والنشرات الإخبارية وحجز وشراء منتجات الاسواق الحرة اليكترونيًا بالإضافة الى الاختيارات المتعددة من الوجبات.