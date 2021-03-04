سفيرة مصر تلتقى رئيس جامعة موريشيوس لبحث التواصل بين الجامعات

جدة - نرمين السيد - التقت السفيرة علياء برهان سفير مصر فى بورت لويس، رئيس جامعة موريشيوس الدكتور "دانجاى جارى"، حيث تبادلا وجهات النظر حول سُبل تطوير علاقات التعاون فى المجالات العلمية والأكاديمية بين البلديّن، لا سيما فى قطاعات التكنولوجيا والابتكار والعلوم الطبية والدوائية.





بحث الجانبان إمكانية تعزيز قنوات التواصل مع الجامعات المصرية من خلال مشروعات بحثية مشتركة وبرامج التبادل الطلابى والأساتذة الزائرين. هذا، واقترح رئيس جامعة موريشيوس إنشاء مركز افتراضى لتعلم اللغة العربية من خلال الاستفادة من المكتبات الافتراضية لجامعة موريشيوس والجامعات المصرية والتى يُمكن من خلالها الإطلاع على المواد التعليمية الخاصة بمناهج اللغة العربية للطلاب الموريشيين المهتمين بدراستها. من جانبها، أكدت السفيرة علياء برهان على أهمية تطوير العلاقات الأكاديمية والعلمية بين الدولتيّن بما يعكس المستجدات العديدة فى قطاع التعليم الجامعى والبحث العلمى فى البلديّن خلال السنوات الأخيرة، خصوصا فيما يتعلق بالطفرة الكبيرة التى شهدها مجال التطبيقات الرقمية وتكنولوجيا التعليم عن بُعد.

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