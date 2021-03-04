ظهور الإعلامية درية شرف الدين فى أولى حلقات برنامج "حديث العرب فى مصر" اليوم (فيديو)

أعلن الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج "التاسعة" على الفضائية الأولى المصرية، ظهور الإعلامية درية شرف الدين فى أولى حلقات برنامج "حديث العرب في مصر" على الفضائية المصرية في تمام السابعة مساء اليوم الخميس.

يشار إلى أن الجمهور المصرى عاش لسنوات طويلة مع صناع الريادة فى عالم الإعلام، تلك الطفرة التى قادها التليفزيون المصرى من خلال العديد من الإعلاميين والقيادات التى شكلت وجدان المصريين والوطن العربى، بما يقدم من فن وبرامج تثقيفية وتنويرية، أنارت عقول المصريين وساعدت فى الوقوف أمام العقول الظلامية والخفافيش، تلك القوة الناعمة التى لا تزال مصر تستند عليها فى مواجهة الفكر المطرف من خلال الإعلام والبرامج والسينما ونجوم مصر بمجال التليفزيون والسينما.

درية شرف الدين اسم له وزنه ومكانته فى صناعة الوعى، منذ سنوات طويلة تدرجت فيها بين المناصب المختلفة وقدمت العديد من البرامج التليفزيونية بالتليفزيون المصرى وربطت المصريين ببرامجها وفكره التنويرى والتثقيفى واستطاعت أن تجعل لعشاق السينما نافذة لها من خلال برامجها ومنها برنامج نادى السينما الذى كان يقدم أبرز الأعمال السينمائية ليرى الجمهور سينما مغايرة على شاشة التليفزيون المصرى.