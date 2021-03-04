فيديوجراف.. الإسعاف الاجتماعى.. إنجاز مهم لحقوق الإنسان المصرى

ويهدف "الإسعاف الاجتماعى" إلى الحفاظ على الاستقرار والأمن المجتمعى، كما يسعى لإشراك الشباب لاستغلال أفكارهم الإبداعية.
وتعمل الآلية على الوصول للحالات التى تستدعى التدخل الفورى، حيث يقدم الدعم الطارئ لكل من يعانى من مشكلات تهدد حياته وأمنه، كما يستهدف الأشخاص فاقدى الرعاية كالأيتام أو المسنين، ويدعم أيضا الأسر التى لديها أكثر من ابن من ذوى الإعاقة.
ومن المقرر أن توفر وزارة التضامن خطا ساخنا لسهولة الإبلاغ عن الحالات المُلحة.
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