صور.. بعد انتهاء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. نرمين ميشيل: شكرا لـ الرئيس

جدة - نرمين السيد - تقدمت نرمين ميشيل، أمينة التواصل المجتمعى بحزب الحرية المصرى، بكل التحية والشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بعد نجاح الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والتى استمرت من 28 فبراير إلى 3 مارس 2021.





وشاركت أمانة التواصل المجتمعى بالحزب، خلال الحملة القومية ضد شلل الأطفال بالتنويه عن الحملة بالمناطق العشوائية عن طريق بعض اللافتات ونشرها فى عدة أماكن متفرقة.

وأشارت نرمين ميشيل، إلى أن الدولة المصرية أصبحت خالية من مرض شلل الأطفال، بتأكيد من منظمة الصحة العالمية عام 2006، وقد تم تسجيل آخر حالة للمرض عام 2004، مشددة على أن أمانة التواصل المجتمعى تواجدت بقوة خلال فترة "الحملة" وسط المواطنين وخصوصا فى المناطق العشوائية من خلال فريق متطوع بالحزب مع الحملة للتوعية بضرورة التطعيم.

وقدمت نرمين ميشيل، التحية والتقدير للفريق الطبى على المجهود المميز الذى قامو به خلال الثلاثة أيام الماضية.

يذكر أن الأمانة نفذت العمل الميدانى تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود، رئيس حزب الحرية المصرى، والأمين العام النائب أحمد مهنى، وشارك خلال الحملة "مرثا حنا، الأمين المساعد، وشريف عيد، عضو الأمانة العامة، وحامد سالم، عضو الأمانة العامة".