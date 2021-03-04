- 1/2
- 2/2
وشاركت أمانة التواصل المجتمعى بالحزب، خلال الحملة القومية ضد شلل الأطفال بالتنويه عن الحملة بالمناطق العشوائية عن طريق بعض اللافتات ونشرها فى عدة أماكن متفرقة.
وأشارت نرمين ميشيل، إلى أن الدولة المصرية أصبحت خالية من مرض شلل الأطفال، بتأكيد من منظمة الصحة العالمية عام 2006، وقد تم تسجيل آخر حالة للمرض عام 2004، مشددة على أن أمانة التواصل المجتمعى تواجدت بقوة خلال فترة "الحملة" وسط المواطنين وخصوصا فى المناطق العشوائية من خلال فريق متطوع بالحزب مع الحملة للتوعية بضرورة التطعيم.
وقدمت نرمين ميشيل، التحية والتقدير للفريق الطبى على المجهود المميز الذى قامو به خلال الثلاثة أيام الماضية.
يذكر أن الأمانة نفذت العمل الميدانى تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود، رئيس حزب الحرية المصرى، والأمين العام النائب أحمد مهنى، وشارك خلال الحملة "مرثا حنا، الأمين المساعد، وشريف عيد، عضو الأمانة العامة، وحامد سالم، عضو الأمانة العامة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. بعد انتهاء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. نرمين ميشيل: شكرا لـ الرئيس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.