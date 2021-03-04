سفير مخلص للعروبة وراعٍ لقوميتها .. أبوالعينين يهنئ أبو الغيط بعد التجديد له أمينا عاما للجامعة العربية

تقدم النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بالتهنئة للسفير/ أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، بمناسبة تجديد الثقة لسيادته أمينا للجامعة العربية بإجماع وتزكية السادة وزاراء الخارجية العرب له، لمواقفه القوية والمخلصة فى الدفاع عن قضايا أمتنا العربية.

وقال أبو العينين إن قرار وزراء الخارجية العرب إجماعا بمنح الثقة لأحد القامات الدبلوماسية في مصر والوطن العربي، يكشف عن التوحُد والاتفاق في وجهات النظر السياسية، وتعزيز التعاون والتضامن العربي لمواجهة التحديات الراهنة، كما يعكس الثقة فى مصر ودورها القيادي بالمنطقة العربية خلال مرحلة هي الأصعب - تتعاظم فيها التحديات السياسية أو الاقتصادية على حد سواء.

وأعرب أبو العينين عن أمنياته بالتوفيق لأبو الغيط قائلا: كل المباركة والدعم للسيد أحمد أبو الغيط في مهامه كسفير مخلص للعروبة وراعٍ لقوميتها، وساعٍ لتعزيز التعاون والسلام والأمن والرخاء لشعوبنا العربية الحبيبة.