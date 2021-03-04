اليوم .. البابا يترأس الجلسة العامة لـ المجمع المقدس فى دير الأنبا بيشوى

يأتى ذلك، بعد أن أتمت اللجان الرئيسية والفرعية اجتماعاتها على مدار 3 أيام بدءًا من الإثنين الماضى، حيث خرجت توصيات سيجرى عرضها اليوم على الجلسة العامة.
جدى بالذكر، أنه سيصل صباح اليوم الخميس قرابة 125 أسقفا ومطرانا فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لـ دير الأنبا بيشوى فى وادى النطرون لحضور الجلسة العامة لـ المجمع المقدس، والتى من المقرر عقدها بمركز اللوجوس فى الدير.
واعتذر 3 أساقفة عن عدم الحضور، وهم: الأنبا أنتوتنى أسقف أيرلندا والأنبا مينا أسقف كندا، والأنبا أثناسيوس أسقف بنى مزار، بسبب ظروف صحية.
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