قبل بدء التطعيمات .. اعرف رقم الخط الساخن لأى استفسار عن لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن تخصيص رقم ساخن هو 15335 لتقديم كل الاستفسارات للمواطنين حول لقاح فيروس كورونا، والذى أعلنت الوزارة عن بدء تطعيم كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة به، اليوم الخميس.





وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمى لـ الوزارة، إنه يجرى تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع إلى 3 مجموعات، بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، ويختار المواطن المجموعة التى ينتمى إليها، حيث تشمل المجموعات "العاملين فى القطاع الطبى، الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبى وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن". لقاح كورونا وأضاف، فى تصريحات له، أن المواطن يدخل البيانات التعريفية على موقع التسجيل الإلكترونى لتلقى لقاح كورونا http://www.egcovac.mohp.gov.eg مثل الاسم والرقم القومى وبيانات التواصل مثل رقم الهاتف، حيث يجرى إرسال رمز التحقق للتأكد من صحة الرقم، والتأكد إذا كان هناك حساب "واتس أب" خاص بالرقم لسهولة التواصل، ثم يجرى تحديد المحافظة وأقرب وحدة صحية يرغب المواطن فى الحصول على اللقاح بها.

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