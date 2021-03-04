تعاون بين آير كايرو وصن إكسبريس لـ عودة السياحة إلى الغردقة

جاء ذلك، فى إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى نحو التوسع فى الشراكات الاقتصادية، لزيادة عدد الوجهات والنقاط الخارجية بما يساهم فى تنشيط الحركة السياحية، والجوية، ودفع عجلة التنمية.
وبموجب هذا الاتفاق، تسير "آير كايرو" 30 رحلة منتظمة أسبوعيا بين الغردقة، و14 مطارا فى ألمانيا وسويسرا والنمسا بما يسهم فى عودة الحركة السياحية إلى الغردقة مرة أخرى.
ومن المتوقع أن يمتد الاتفاق ليشمل دولا أخرى فى القارة الأوروبية مع تطوير نموذج التعاون الوليد، خصوصا وأن "آير كايرو" قد بدأت بالفعل فى تحديث أسطولها وزيادته بإحلال الطائرات القديمة بـ 5 طائرات A320 NEO جديدة بسعة 180مقعد فى درجة واحدة.
جدير بالذكر، أن "آير كايرو" ستقوم بتوسيع المبيعات عبر موقعها الإلكترونى www.aircairo.com والذى سيخرج فى شكلة الجديد بنهاية إبريل 2021 بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية لوكلاء السفر والسياحة حول العالم.
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