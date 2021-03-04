حدث ليلا .. تسجيل 577 حالة إيجابية جديدة بكورونا .. رأي المفوضين استشاري ..هل يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك؟

نشر موقع دوت الخليج الإخباري، عددا من الموضوعات المهمة نستعرضها من خلال التقرير التالي:

الصحة: تسجيل 577 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 44 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 500 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 142155 حالة حتى اليوم.

حالة من الجدل داخل الوسط الرياضى نتيجة التقرير الذى اصدرته هيئة المفوضين، فى دعوى مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق ضد قرار اللجنة الأوليمبية، وتسائل البعض حول امكانية عودة مرتضى لرئاسة النادى مرة آخرى، نتيجة توصيات الهيئة، أم أن مرتضى ينتظر حكم من محكمة الدستورية العليا ليعود مرة اخرى مع مجلس ادارته لقيادة النادى من جديد. قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، تعليقا على إدراج كونجستال و14 دواء آخر على جدول الجواهر المخدرة، إن الكونجستال يستخدم لعلاج حالات الرشح والسعال.

خرج الجني من الزجاجة، فالسلالة البرازيلية الخطيرة من فيروس كورونا المستجد، انتقلت إلى خارج البلد اللاتيني الكبير، وسجلت تفشيًا في عدد من بلدان أوروبا والمملكة المتحدة البريطانية.