نشر موقع دوت الخليج الإخباري، عددا من الموضوعات المهمة نستعرضها من خلال التقرير التالي:الصحة: تسجيل 577 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 44 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 500 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 142155 حالة حتى اليوم.
حالة من الجدل داخل الوسط الرياضى نتيجة التقرير الذى اصدرته هيئة المفوضين، فى دعوى مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق ضد قرار اللجنة الأوليمبية، وتسائل البعض حول امكانية عودة مرتضى لرئاسة النادى مرة آخرى، نتيجة توصيات الهيئة، أم أن مرتضى ينتظر حكم من محكمة الدستورية العليا ليعود مرة اخرى مع مجلس ادارته لقيادة النادى من جديد.
خرج الجني من الزجاجة، فالسلالة البرازيلية الخطيرة من فيروس كورونا المستجد، انتقلت إلى خارج البلد اللاتيني الكبير، وسجلت تفشيًا في عدد من بلدان أوروبا والمملكة المتحدة البريطانية.
قارنت الفنانة ميرهان حسين نفسها بنجمة تليفزيون الواقع كيم كارديشيان وذلك من خلال أحدث جلسات التصوير التي خضعت لها وقامت بنشر صورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
قال حسين السمري المدير التنفيذي لنادي الزمالك، إن مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم كان يحلم بالاحتراف وهناك من وعده بذلك ، كاشفا التفاصيل المادية فى عقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي التركي.
طالب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رحيل محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عن الفريق مع نهاية الموسم الجاري، عقب أزمته الأخيرة مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.
قررت قوى سياسية معارضة وجمعيات مدنية في تونس، النزول إلى الشارع، السبت المقبل، للاحتجاج على المنظومة السياسية الحاكمة ضد ما تعتبره فشلا في تحقيق المطالب الشعبية للتونسيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث ليلا .. تسجيل 577 حالة إيجابية جديدة بكورونا .. رأي المفوضين استشاري ..هل يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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