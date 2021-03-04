فيديو .. هل الأصوات المرعبة من المريخ صحيحة؟ .. فاروق الباز يوضح الحقيقة

جدة - نرمين السيد - كشف العالم المصرى الكبير الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، حقيقة الفيديو الذى تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ظهور أصوات مرعبة على سطح المريخ.





جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو خليل، فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سى بى سى الفضائية".

وقال الباز: "هذه الأصوات التى يزعم البعض أنها على سطح المريخ كانت عبارة عن اختبار من علماء الفضاء لمستوى الرياح".

وتابع: "نحن نعلم أن هناك غلافا جويا للمريخ، ولكنه ليس بكثافة الغلاف الجوى لكوكب الأرض، مؤكدًا أن الصوت الموجود فى الفيديو الذى تم نشره على المريخ صوت حقيقى، ولو أننا واقفون على المريخ سنسمع هذا الصوت على المريخ، ولكنه خفيف واستخدمنا ميكروفونات لتجميع الصوت".

وتابع : "الضغط الجوى على سطح المريخ يمنع وجود حياة على سطحه كما أن الأكسجين قليل جدا ما يجعل الحياة مستحيلة".

وتابع: "نعلم أن هناك هواء على المريخ وكان هناك مياه ولم تعد موجودة والكميات المتبقية على المريخ عبارة عن ثلوج مدفونة تحت الأتربة، والمكان تحت المسبار كان عبارة عن بحيرة، وكل هذه الأشياء اختفت وتبخرت المياه".

وأكد العالم الكبير أن الأكسجين موجود على المريخ ولكن بكميات قليلة جدًا وبدأ يقل من الغلاف الجوى العلوى، "نحن نرى صخور على المريخ وبها ثقوب والرمال التى تتحرك هذه كانت تحدث ثقوبا بالصخور لأنها كانت قوية".