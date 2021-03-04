الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 4 مارس 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يستقبل وزير الخارجية، نظيره التونسى عثمان الجرندى؛ لبحث تدعيم أوجه التعاون بين مصر وتونس، بالإضافة إلى الملفات الإقليمية والدولية ومن بينها الأوضاع فى ليبيا.

القاهرة

يعقد وزير الخارجية جلسة مباحثات مع ظهير ذو الكمال وزير خارجية جزر القمر، لبحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها فى شتى المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

القاهرة

يفتتح وزير الأوقاف، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مسجد بلال بن رباح بمدينة الأقصر، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بـ بيوت الله "عز وجل" مبنى ومعنى.

القاهرة

تسير شركة مصر للطيران 58 رحلة جوية داخلية ودولية لنقل 4748 راكبا لوجهات مختلفة، من بينها بغداد، بيروت، أكرا، لاجوس، ندچمينا، كازابلانكا، تونس، أبوچا، الدوحة، أبوظبى، لندن، موسكو، باريس، اسطنبول، دبى، روما، نيويورك، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة ، مسقط، اديس ابابا، چوهانسبرج، بالإضافة إلى 12 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وطابا، و6 رحلات شحن جوى.

القاهرة

توقع وزارة الشباب والرياضة، بروتوكول تعاون مشترك مع وكالة الفضاء المصرية فى إطار دور الوزارة الفاعل نحو إعداد النشء والشباب لمواجهة تحديات المستقبل فى مجالات عدة، وتعظيم الاستفادة من الجهود والإسهامات البحثية لعلمائنا المبدعين والمتميزين فى مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء.

الإسكندرية

يعقد قطاع صندوق التنمية الثقافية، فى السادسة مساءً، ندوة بعنوان "محمد حافظ رجب.. رحلة الريادة الأدبية"، فى ثالث فعاليات منتدى الثقافة والإبداع، بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

فيينا

تنطلق أعمال الاجتماع الوزارى الرابع عشر لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها من خارج المنظمة "مجموعة أوبك +"، لبحث تطورات وضع سوق النفط الخام فى العالم فى ضوء جائحة كورونا.

نيقوسيا

يعقد الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس اجتماعًا مرئيًا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لمناقشة القضية القبرصية والمؤتمر غير الرسمى القادم الذى سيعقده الأمين العام للأمم المتحدة بشأن قبرص والتحضير من أجل نجاح المؤتمر فى إيجاد أرضية مشتركة لاستئناف محادثات التسوية القبرصية.

القاهرة

يلتقى فريقا غزل المحلة والبنك الأهلى، فى الثالثة عصرًا، وفريقا طلائع الجيش وإنبى فى الخامسة مساء، وذلك فى إطار منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام المصرى.

لندن

يلتقى فريقا ويست بروميتش وإيفرتون، فولهام وتوتنهام هوتسبير، فى الثامنة مساءً، فيما يلتقى فريقا ليفربول وتشيلسى، فى العاشرة والربع فى إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من الدورى الانجليزى لكرة القدم.