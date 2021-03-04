الأرصاد: طقس اليوم.. مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى فى...

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس الخميس ارتفاعا بدرجات الحرارة حيث يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

بينما توقع خبراء الأرصاد الجوية يكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشرقية مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة نشطة، ويسود طقس مائل الدفء على شمال الصعيد وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس ليلا

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري شديد البرودة على السواحل الشمالية بارد على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال الصعيد شديد البرودة على جنوب الصعيد.

مناطق الأمطار

وهناك فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من بلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من مطروح والإسكندرية ورشيد.

الشبورة المائية

وتوقع خبراء الأرصاد تكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلي مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلي ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمرة مضطربة، وارتفاع الموج فيه ثلاثة أمتار إلي ثلاثة أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة علي محافظات ومدن مصر

العظمي الصغري

القاهرة 21 11

الاسكندرية 19 13

وادي النطرون 20 11

طنطا 20 11

شبين الكوم 21 12

دمنهور 20 12

بلطيم 20 13

مطروح 18 12

السلوم 19 08

سيوة 19 08

بورسعيد 19 12

دمياط 19 12

الزقازيق 21 12

المنصورة 20 11

الاسماعيلية 21 10

السويس 21 11

العريش 18 09

رفح 17 09

رأس سدر 21 12

نخل 17 07

نويبع 20 15

طابا 20 12

كاترين 14 05

الطور 20 12

شرم الشيخ 22 15

الغردقة 22 14

مرسي علم 23 15

الفيوم 21 10

بني سويف 21 10

المنيا 21 09

أسيوط 21 08

سوهاج 22 09

قنا 22 10

الأقصر 22 10

أسوان 23 11

ادفو 23 11

أبوسمبل 22 12

الوادي الجديد 21 10

شلاتين 25 15

ابو رماد 25 15

حلايب 24 16

رأس حدربة 24 17