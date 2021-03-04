صحف القاهرة تبرز توجيهات الرئيس السيسي بالاستغلال الأمثل لأصول الدولة واجتماع وزراء الخارجية العرب

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الخميس، توجيهات الرئيس السيسي بالاستغلال الأمثل لأصول الدولة والحفاظ على قيمتها كثروة قومية، واجتماع وزراء الخارجية العرب، والتجديد للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بالإجماع لفترة جديدة مدتها خمس سنوات، وعددًا من أخبار الشأن المحلي.

ففي صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس: الاستغلال الأمثل لأصول الدولة والحفاظ على قيمتها، كثروة قومية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسي وجه بتطوير الاستراتيجية العامة للدولة للتنمية السياحية، على نحو ينهض بالمشروعات السياحية لتصبح مقصدًا تنمويًا متكامل الأركان، سياحيًا واقتصاديًا وخدميًا، مع بلورة آليات العمل لزيادة نسبة التنفيذ والتشغيل بمساحات ومواقع تلك المشروعات التي لم تكتمل؛ سعيًا لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية التي قامت من أجلها بالأساس، ولتوفير فرص عمل إضافية، وذلك في إطار الاستغلال التنموي الأمثل لأصول الدولة من الأراضي والسواحل وصون قيمتها كثروة قومية.

ونوهت "الأهرام" إلى أن هذا جاء خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

ونقلت "الأهرام" عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، قوله إن الاجتماع تناول متابعة "الاستراتيجية العامة للتنمية السياحية على مستوى الجمهورية"، حيث اطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على جهود الدولة الخاصة بتطوير الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية على مستوى الجمهورية، خاصةً على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، والتجمعات السياحية المتواجدة على هذا الامتداد الجغرافي، سواء المشروعات الكبرى المتكاملة أو محدودة المساحة، وما تم من جهود لمراجعة نسب المستهدفات التنموية التي تحققت من تلك المشروعات السياحية المختلفة، والوقوف على محاور العمل للتعامل مع التحديات في هذا الصدد.

وسلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على التجديد للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالإجماع لفترة جديدة مدتها خمس سنوات، وتحت عنوان "أبوالغيط يشكر السيسي على دعمه لفترة ثانية"، ذكرت "الأخبار" أن أبو الغيط عبر عن عميق الشكر والتقدير والاحترام للرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة ترشيحه لأمانة الجامعة مرة أخرى.

ونقلت "الأخبار" عن أبو الغيط قوله في كلمته بعد التجديد: "أعبر عن التقرير والامتنان والتقدير للملوك والرؤساء والأمراء الذين وضعوا الثقة في شخصي"، مضيفًا أنني "تعودت عبر سنوات خدمتي العامة أن أمتثل لنداء الواجب بروح الجندي المقاتل، ولا أظن أن واجبًا يعلو على خدمة الأمة العربية، أو أن شرفًا يسمو على تمثيل هذه المنظمة العريقة الجامعة للعرب".

وأشار أبو الغيط إلى أنني "عملتُ طوال السنوات الخمس الماضية وسط ظروفٍ عربية تعلمون مدى صعوبتها وضغطها، ووضعتُ نصبَ عيني - في المقام الأول- الحفاظ على هذا البيت العربي الذي نجتمع تحت مظلته، فهو بيتٌ عزيز علينا، وعنوانٌ لاتحاد كلمتنا، لا ينبغي أن تتهاوى جدرانه أو أن ينهدم بنيانه تحت أي ظرف".

وتحت عنوان "شكري يشيد بدور الأشقاء العرب في دعم مفاوضات سد النهضة"، ذكرت صحيفة الأخبار أن شكري أشاد، خلال كلمته باجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، بدور الأشقاء في دعم مصر والسودان خلال العملية التفاوضية الجارية حول سد النهضة لضمان عدم المساس بحقوقهم المشروعة في هذا الشأن.

وجدد شكري التأكيد على أن الموقف المصري لم يسع للانتقاص من حقوق أي طرف أيا ما كان، مشددا على تمسك مصر بالعمل والتعاون في إطار الجامعة العربية باعتبارها الإطار الجامع لكل الدول العربية بما يصب في مصلحة الشعوب العربية جميعها.

وتحت عنوان "الخارجية: نتطلع لإسهام الانتخابات في إنهاء الانقسام الفلسطيني"، ذكرت صحيفة "الوطن أن سامح شكري، وزير الخارجية، أكد دعم مصر لكافة الخطوات المبذولة من قِبل القيادة الفلسطينية لإنجاح الحوار الفلسطيني، والتطلُع لأن تُسهم الانتخابات المُقبلة في إنهاء ملف الانقسام الفلسطيني.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاجتماع التشاوري الذي عقده كل من وزير الخارجية سامح شكري، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المُغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمُغتربين الفلسطيني رياض المالكي، وذلك بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير.

ونقلت الصحيفة عن السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قوله إن الوزراء الثلاثة أثنوا في بداية اللقاء على ما تشهده مجالات التعاون من تطورات ملموسة، وما تعكسه دورية انعقاد اجتماعات التشاور الثلاثي من رغبة صادقة في الدفع قدمًا بالعلاقات بين مصر والأردن وفلسطين في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادات السياسية بها، فضلًا عما توفره من منصة هامة لتنسيق المواقف الإقليمية والدولية وخاصة إزاء القضية الفلسطينية.

وأضاف حافظ أن اللقاء شهد اتفاقًا على أهمية الاستمرار في العمل خلال الفترة المُقبلة من أجل خلق البيئة المواتية لمفاوضات جادة وبناءة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف إنهاء الجمود الحالي، والسعي نحو التوصل إلى السلام الشامل والعادل والدائم الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأبرزت صحيفة الجمهورية عودة الفريق محمد فريد إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية ناجحة للخرطوم، ذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "تعزيز التعاون العسكري والأمني "المصري-السوداني"، أن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عاد إلى أرض الوطن عقب انتهاء زيارته الرسمية لدولة السودان الشقيق وذلك بعد مشاركته على رأس وفد رفيع المستوي من قادة القوات المسلحة في الاجتماع السابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وأضافت "الجمهورية" أن اجتماعات اللجنة تناولت بحث عدد من الملفات التي تدعم مجالات الشراكة والتعاون بن البلدين الشقيقين، كما أسفرت عن الاتفاق علي تعزيز التعاون العسكري والأمني بن مصر والسودان خاصة في مجالات التدريبات المشتركة والتأهيل وأمن الحدود ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والأمنية.

وأفادت الصحيفة أن الزيارة تضمنت لقاء الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني برئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية حيث نقل له تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مثمنا العلاقات الاستراتيجية بن البلدين الشقيقين.

كما التقي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية بوزير الدفاع السوداني، ونقل له تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حيث أكد عمق العلاقات المصرية السودانية باعتبارها علاقات ذات طبيعة إستراتيجية تقوم على التعاون لتحقيق متطلبات الحفاظ على الأمن القومي لكلا البلدين ثم التقي برئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات للموضوعات ذات الاهتمام المشترك للبلدين الشقيقين بما يسهم في التصدي للتحديات المشتركة.

من جانبه، أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة أن هناك توافقًا في الرؤى حول كافة الموضوعات التي تهدف إلى تطوير مجالات التعاون بن القوات المسلحة لكل من مصر والسودان.

كما أشار رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية إلى أن ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة يعد امتدادًا لإطار التفاهم والتنسيق العسكري لتعزيز العلاقات العسكرية المصرية السودانية.

وتحت عنوان "مجلس الوزراء برئاسة د. مدبولي: الجامعات التكنولوجية الحديثة من المشروعات القومية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه أمس الأربعاء برئاسة د.مصطفى مدبولي على اعتبار مشروعات إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة، من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء.. كما وافق على تقديم حافز أخضر لمشتري السيارة الكهربائية المنتجة محليًا.

وأضافت "الجمهورية أن المجلس وافق كذلك على مد فترة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع النقدي لمدة 6 شهور من 7 مارس الحالي إلى 7 سبتمبر القادم.. كما وافق على اتفاق التمويل الميسر بن مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 400 مليون دولار لدعم مشروع نظام التأمن الصحي الشامل.

وأوضحت أن المجلس وافق على استمرار نشاط شركة «ترسانة السويس البحرية» بعد إعادة هيكلتها، وكذلك مد خدمة أطباء لمدة عامين للمشاركة في مواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف الضوئية من مشروع التحول الرقمي (مصر الرقمية).

من جهة أخرى، تم أمس وبحضور د.مصطفى مدبولي، التعاقد مع شركة سامسونج العالمية لتصنيع «التابلت» في مصر، والذي يتضمن إنشاء مصنع في بنى سويف باستثمارات 30 مليون دولار والذي سيقوم ببدء التوريد اعتبارًا من العام القادم.

وأبرزت صحيفة "المصري اليوم" جهود توفير اللقاحات لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وتحت عنوان "الحكومة تستعرض جهود توفير اللقاحات لمواجهة «كورونا»"، ذكرت "المصري اليوم" أن الحكومة استعرضت، أمس الأربعاء، جهود مواجهة فيروس كورونا، وموقف انتشار الجائحة عالميًا، وتوفير اللقاحات من الشركات المختلفة.

وأشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، إلى دراسة تناولت تأثير التوزيع غير المتناسق للقاحات على الوضع الاقتصادي عالميًا، وقدرت الدراسة التكلفة الاقتصادية الناتجة عن التوزيع غير المتكافئ للقاحات عالميًا بنحو 4 تريليونات دولار، وسيستمر الوضع على ذلك إذا لم تحصل بعض البلدان على اللقاحات بالتساوي، حيث إنه من المصلحة الاقتصادية للدول المتقدمة ضمان توزيع اللقاحات بشكل متكافئ على البلدان النامية.

وتابعت زايد: «أثبتت الدراسات المنشورة أنه إذا تم تطعيم الدول الغنية عالميًا بالكامل بحلول منتصف هذا العام، وفى الوقت نفسه تمكنت البلدان النامية من تطعيم نصف سكانها فقط، فإن الخسائر الاقتصادية العالمية ستصل إلى حوالى 4 تريليونات دولار، بينما قدرت التكلفة الاقتصادية العالمية للدول النامية التي لا يتم تلقيح أي من مواطنيها بحوالي 9 تريليونات دولار».

وتحت عنوان "مجاهد: وزارة الصحة الجهة الوحيدة المسئولة عن لقاحات كورونا"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن وزارة الصحة والسكان هي الجهة الوحيدة في جمهورية مصر العربية المسئولة عن توفير وتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد حسب الأولويات وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي جهة تروج لتوفير وتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا.

كما أكد مجاهد أن المنصة الوحيدة في مصر للحصول على لقاحات فيروس كورونا، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الصحة والسكان http://www.egcovac.mohp.gov.eg/ ، والذي تمت إتاحته للمواطنين يوم 28 من شهر فبراير الماضي، مهيبًا بالمواطنين عدم الانسياق وراء مروجي الشائعات، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد مجاهد الفئات المستحقة لتلقي اللقاح من المواطنين بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة لتلقى اللقاح، لافتًا إلى أنه يتم إخضاع اللقاحات التي تحصل عليها مصر للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها.

وتحت عنوان "الشوربجي: حريصون على دعم المؤسسات الصحفية وكياناتها الاقتصادية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أكد حرص الهيئة على دعم المؤسسات الصحفية وكياناتها الاقتصادية، وأنها لا تدخر جهدا في سبيل النهوض بأوضاع المؤسسات الصحفية ومساعدتها على تعزيز مواردها المالية وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية، مشيرًا إلى أنها تمتلك من الأصول والموارد البشرية ما يؤهلها للنجاح وإثبات تواجدها على أرض الواقع.

وأوضحت "الأهرام" أن ذلك جاء خلال زيارة وفد من الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي مطابع الأهرام التجارية ومصنع "سيسيب" لمنتجات البلاستيك التابع لشركة الأهرام للاستثمار بمنطقة قليوب، يرافقه عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وذلك في إطار الجولات المستمرة والمتابعة الميدانية لأوضاع المؤسسات الصحفية القومية وتعظيم العائد الاستثماري لها بما يعزز من موقفها المالي ويمكنها من مواجهة تحدياتها.

وأكد الشوربجي حرص الهيئة على أن تقوم المؤسسات الصحفية القومية بدورها التنويري بالتوازي مع سياستها التنموية كمؤسسات وطنية تمتلك فرصا واعدة للمساهمة في استكمال مسيرة البناء والتنمية وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.