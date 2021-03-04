السكة الحديد: متوسط تأخيرات القطارات اليوم 35 دقيقة

جدة - نرمين السيد - أعلنت السكة الحديد، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الخميس، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.





وأوضح بيان صحفى للهيئة، نشرت على صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، أن التأخيرات كالتالى: أولا: خط القاهرة / الإسكندرية متوسط تأخيرات القطارات مدة 40 دقيقة ثانيا: خط القاهرة / السد العالى متوسط تأخيرات القطارات كالآتى: القاهرة / أسيوط مدة 40 دقيقة أسيوط / أسوان مدة 20 دقيقة ثالثا: خط بنها / بورسعيد متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة رابعا: خط طنطا / المنصورة / دمياط متوسط تأخيرات القطارات مدة 25 دقيقة خامسا : خط قليوب / شبين القناطر/ الزقايق / المنصورة متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات فى بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجارى تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات. وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

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