نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. نصائح بتجنب الدائرى وكوبرى أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى تقدمه اليوم الإعلامية سالى سعيد، إلى أن هناك هدوءًا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجة البحرى والقبلى.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها أعلى مناطق البساتين والمرج والخصوص وبشتيل.

محمد صابر محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090

ولفت صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد.

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام عند محور صفط القادم من الدائرى والمتجه لشارع ثروت، كذلك الأمر عند مترو الجامعة فى الطريق القادم من كوبرى فيصل والمتجه للدقى.

أما فيما يخص محافظة القاهرة، فظهرت بعض الكثافات عند كوبرى الحلمية القادم من المطرية والمتجه لمنطقة مصر الجديدة والتجنيد، كذلك الأمر عند كوبرى الحدائق القادم من الزاوية والوايلى والمتجه لمحور الفنجرى.

وأشار صابر إلى وجود بعض الكثافات أيضا عند كوبرى التعمير المتجه لجوزيف تيتو ومصر الجديدة، كذلك الأمر عند مطلع كوبرى السيدة عائشة القادم من مجرى العيون والمتجه للقلعة، وأيضا عند كوبرى أكتوبر.