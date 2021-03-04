جدة - نرمين السيد - ويمتحن الطلاب على مدار ثلاثة أيام وسط إجراءات احترازية مشددة، على أن يؤدون المواد المشتركة مع وزارة التربية والتعليم يوم 7 مارس، واللغة العربية 9 مارس 2021. كما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى "القسم العلمى" الامتحان بمواد اللغة العربية "النحو - الصرف - البلاغة - الإنشاء - الأدب والنصوص والمطالعة". ويؤدى طلاب القسم الأدبى الامتحان بمواد اللغة العربية، بالإضافة إلى العروض والقافية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية يؤدون امتحان القرآن الكريم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.