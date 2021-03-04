رسالة تهنئة من رئيس اتحادي الإعلاميين و المبدعين العرب للسيد احمد ابو...

بعث الإذاعي أحمد نور رئيس اتحادي الإعلاميين و المبدعين العرب عضو الأمم المتحدة ببرقية تهنئة لأحمد ابو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية بمناسبة التجديد له للمرة الثانية أميناً عاماً للجامعة ، وأكد ثقته في قدرات السيد أحمد أبو الغيط في مواصلة العمل المخلص لتحقيق مصالح الدول العربية وتطوير أداء الجامعة العربية.
وأعرب نور في البرقية عن سعادة وترحيب جميع اعضاء إتحادي المبدعين والإعلاميين العرب بقرار مجلس وزراء الخارجية العرب بالتجديد للأمين العام أحمد أبو الغيط، مشيدا بحرص المجلس على روح التعاون لحماية الأمن القومي العربي وتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات التي تهدد وحدة الأمة العربية .
وفي نهاية البرقية، أعرب الإذاعي أحمد نور ومجلس إدارة الإتحادين عن خالص تمنياتهم بالتوفيق والسداد لأمين عام جامعة الدول العربية في أداء مهامه لتحقيق ماتصبو إليه الشعوب العربية من استقرار وازدهار.
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