جامعة القاهرة: 38.857 طالب وطالبة أدوا الامتحانات أمس

جدة - نرمين السيد - تختتم جامعة القاهرة الأسبوع الأول من امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020 - 2021، والتى تجرى بنظامى الإلكترونى والحضورى طبقًا للوائح المعدلة، وتأتى بنظام الأسئلة الموضوعية، ويؤديها نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها.





وتعقد الامتحانات، اليوم، بكليات الآداب، والحقوق، والتجارة، والآثار، والعلوم، ودار العلوم، والاقتصاد والعلوم السياسية، والعلاج الطبيعى، والتربية النوعية، والإعلام، والدراسات العليا للتربية، والصيدلة، والتمريض، وطب الأسنان، والطب البشرى، والطب البيطرى، والهندسة، ومعهد الليزر، والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، والحاسبات والذكاء الاصطناعى، والتخطيط العمرانى، والدراسات العليا الإفريقية، ومعهد الليزر، والتربية للطفولة المبكرة، ومعهد التمريض.

وأشار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إلى أن عدد الطلاب الذين حضروا لأداء الامتحانات أمس 38.857 طالب وطالبة، مؤكدًا أن جميع الكليات تلتزم بخطة إدارة الجامعة فى الوقاية من فيروس كورنا المستجد، والتى تم تعميمها منذ فترة طويلة، حيث تلزم الضوابط جميع المشاركين بارتداء الكمامة، وقواعد التباعد الاجتماعى، والدخول من بوابات التعقيم، والتواجد قبل بدء الامتحان بساعة، واتباع العلامات الإرشادية لمسار اللجان، ومنع التجمعات أو التدافع، وعدم السماح بدخول اللجان، لضمان السلامة الصحية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المشاركين فى أعمال الامتحانات، وتوفير السيولة والحركة عند الدخول أو الخروج من الحرم الجامعى.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية الأسبوع الحالى، فى إطار خطة شاملة أعدتها الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، وبناء على قرارات المجلس الأعلى للجامعات.