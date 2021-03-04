صور: جهود المديريات التموينية.. ضبط أكبر مخزن أدوية بدون ترخيص فى البحيرة

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وأشار مديرو المديريات، إلى أن تلك الحملات تأتى تنفيذا لتوجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطن سواء على رغيف الخبز أو منافذ صرف السلع التموينية.
ونتاج لتلك التوجيهات فقد أعلنت مديرية التموين بالبحيرة عن ضبط أكبر مخزن أدوية بشرية بدون ترخيص يحوى أكثر من 2000 عبوة، وصيدلية بها كمية كبيرة منتهية الصلاحية، ومصنع أسمدة زراعية بدون ترخيص سجل صناعى وبدون رخصة مزاولة نشاط، ويقوم بتقليد علامات تجارية لشركات كبيرة بغرض الغش التجارى، وتم ضبط ما يقرب من 10.000 عبوة منتج نهائى بدون علامات وبيانات ومنتهى الصلاحية، و50.000 كيلو مواد خام مجهولة المصدر، كما ضبطت المديرية 7000 لتر سولار بدون ترخيص داخل مزارع الدواجن بغرض التربح.
وفى محافظة بنى سويف، ضبطت المديرية مخزن أدوية بدون ترخيص، إضافة إلى ضبط كميات كبيرة من ألبان الأطفال والأدوية داخل مخزن بمحافظة الاسماعيلية، وضبطت المديرية 269 كيلو من المبيدات و71.050 كيلو أسمدة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير دالة على مصدرها وغير مرخصة، وفى الأقصر ضبطت المديرية 360 كيلو فراخ أوكرانى مجمدة و32 لفة سلك كهرباء وسلك دش مجهولة المصدر وبدون فواتير داخل أحد المخازن غير المرخصة.
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها مستمرة فى توجيه الحملات من مفتشى القطاعات بها لضبط الأسواق والحد من الغش التجارى وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
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