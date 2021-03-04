بحضور السفير الفرنسى.. توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة القطار الكهربائى LRT

وقع العقد من الجانب المصرى الدكتور عصام والى، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، ومن الجانب الفرنسى لورانس باتل رئيس المجلس التنفيذى لشركة RATP DEV الفرنسية.
وخلال فعاليات التوقيع أكدت وزارة النقل، وفقا لبيان صحفى، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية والتعاون المثمر فى مختلف المجالات ومنها قطاع النقل، مشيرة إلى التعاون الكبير مع الشركات الفرنسية فى مختلف مشروعات مترو الأنفاق والجر الكهربائى فى مصر سواء فى تنفيذ تلك المشروعات أو فى التعاون فى إدارة وتشغيل وصيانة عدد منها.
وأشارت إلى أن هذا التعاقد هو الثانى بين الجانبين للقيام بأعمال الإدارة والتشغيل والصيانة لأحد المشروعات التى تنفذها وزارة النقل، حيث سبق توقيع عقد ادارة وتشغيل الشركة الفرنسية للخط الثالث لمترو الأنفاق وهو ما يجسد استمرار التعاون المصرى الفرنسى المشترك، كما يضمن كفاءة التشغيل بين الخط الثالث (باعتبارها الشركة التى تقوم بتشغيله) والقطار الكهربائى LRT بالإضافة لتشغيل المحطة التبادلية العملاقة عدلى منصور مما سيقلل مشاكل التداخل بين أكثر من مشغل.
وتابعت أن هذا التعاقد يضمن تطبيق نفس الأسلوب الذى تتبعه الشركة فى تشغيل الخط الثالث (تنظيم الإجراءات ونظام إدارة المخازن ونظام إدارة الصيانة) مما سينعكس إيجابياً على تحقيق أعلى إيرادات ممكنة من التذاكر وكذلك الإيرادات الأخرى من مصادر التمويل الغير تقليدية، علاوة على الاعتماد على العمالة المصرية بنسبة 95% مما سيسهل عملية نقل الخبرات إلى الفنيين والمهندسين والعمال فى هذا المجال للاستفادة منهم فى تشغيل المشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها من خلال خطتها الطموحة لتطوير قطاع النقل الحضرى داخل القاهرة الكبرى والإسكندرية والمحافظات الأخرى، وحيث يأتى النقل السككى بالجر الكهربائى على رأسها لأنها وسائل آمنة وصديقة للبيئة.
وأشارت الوزارة، إلى أن مشروع القطار الكهربائى يبلغ طوله 90 كم وعدد 16 محطة، وأنه قد تم الإنتهاء من معظم الأعمال الإنشائية بالمشروع ويجرى حالياً تنفيذ أعمال التشطيبات وأعمال السكة تمهيداً للبدء فى تنفيذ أعمال الإشارات كما تم الانتهاء من تصنيع 4 قطارات من إجمالى 22 قطاراً بالصين، حيث أنه من المخطط بدء أعمال التشغيل التجريبى فى أغسطس 2021 ليتم إفتتاح المرحلتين الأولى والثانية فى احتفالات أكتوبر 2021.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بحضور السفير الفرنسى.. توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة القطار الكهربائى LRT على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.