بحضور السفير الفرنسى.. توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة القطار الكهربائى LRT

جدة - نرمين السيد - شهدت اليوم الخميس، وزارة النقل، توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة القطار الكهربائي LRT "عدلى منصور – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان" وذلك بحضور السفير الفرنسى لدى مصر ستيفان روماتيه وقيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.





وقع العقد من الجانب المصرى الدكتور عصام والى، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، ومن الجانب الفرنسى لورانس باتل رئيس المجلس التنفيذى لشركة RATP DEV الفرنسية.

وخلال فعاليات التوقيع أكدت وزارة النقل، وفقا لبيان صحفى، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية والتعاون المثمر فى مختلف المجالات ومنها قطاع النقل، مشيرة إلى التعاون الكبير مع الشركات الفرنسية فى مختلف مشروعات مترو الأنفاق والجر الكهربائى فى مصر سواء فى تنفيذ تلك المشروعات أو فى التعاون فى إدارة وتشغيل وصيانة عدد منها.

وأشارت إلى أن هذا التعاقد هو الثانى بين الجانبين للقيام بأعمال الإدارة والتشغيل والصيانة لأحد المشروعات التى تنفذها وزارة النقل، حيث سبق توقيع عقد ادارة وتشغيل الشركة الفرنسية للخط الثالث لمترو الأنفاق وهو ما يجسد استمرار التعاون المصرى الفرنسى المشترك، كما يضمن كفاءة التشغيل بين الخط الثالث (باعتبارها الشركة التى تقوم بتشغيله) والقطار الكهربائى LRT بالإضافة لتشغيل المحطة التبادلية العملاقة عدلى منصور مما سيقلل مشاكل التداخل بين أكثر من مشغل.

وتابعت أن هذا التعاقد يضمن تطبيق نفس الأسلوب الذى تتبعه الشركة فى تشغيل الخط الثالث (تنظيم الإجراءات ونظام إدارة المخازن ونظام إدارة الصيانة) مما سينعكس إيجابياً على تحقيق أعلى إيرادات ممكنة من التذاكر وكذلك الإيرادات الأخرى من مصادر التمويل الغير تقليدية، علاوة على الاعتماد على العمالة المصرية بنسبة 95% مما سيسهل عملية نقل الخبرات إلى الفنيين والمهندسين والعمال فى هذا المجال للاستفادة منهم فى تشغيل المشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها من خلال خطتها الطموحة لتطوير قطاع النقل الحضرى داخل القاهرة الكبرى والإسكندرية والمحافظات الأخرى، وحيث يأتى النقل السككى بالجر الكهربائى على رأسها لأنها وسائل آمنة وصديقة للبيئة.

وأشارت الوزارة، إلى أن مشروع القطار الكهربائى يبلغ طوله 90 كم وعدد 16 محطة، وأنه قد تم الإنتهاء من معظم الأعمال الإنشائية بالمشروع ويجرى حالياً تنفيذ أعمال التشطيبات وأعمال السكة تمهيداً للبدء فى تنفيذ أعمال الإشارات كما تم الانتهاء من تصنيع 4 قطارات من إجمالى 22 قطاراً بالصين، حيث أنه من المخطط بدء أعمال التشغيل التجريبى فى أغسطس 2021 ليتم إفتتاح المرحلتين الأولى والثانية فى احتفالات أكتوبر 2021.