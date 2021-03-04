توجيهات الرئيس بالاستغلال الأمثل لـ أصول الدولة .. أبرز اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد -

وفى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس: الاستغلال الأمثل لأصول الدولة والحفاظ على قيمتها، كثروة قومية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسى وجه بتطوير الاستراتيجية العامة للدولة للتنمية السياحية، على نحو ينهض بالمشروعات السياحية لتصبح مقصدًا تنمويًا متكامل الأركان، سياحيًا واقتصاديًا وخدميًا، مع بلورة آليات العمل لزيادة نسبة التنفيذ والتشغيل بمساحات ومواقع تلك المشروعات التى لم تكتمل، سعيًا لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية التى قامت من أجلها بالأساس، ولتوفير فرص عمل إضافية، وذلك فى إطار الاستغلال التنموى الأمثل لأصول الدولة من الأراضى والسواحل وصون قيمتها كثروة قومية.

ونوهت "الأهرام" إلى أن هذا جاء خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى.

ونقلت "الأهرام" عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، قوله إن الاجتماع تناول متابعة "الاستراتيجية العامة للتنمية السياحية على مستوى الجمهورية"، حيث اطلع الرئيس السيسى فى هذا الإطار على جهود الدولة الخاصة بتطوير الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية على مستوى الجمهورية، وخصوصا على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، والتجمعات السياحية المتواجدة على هذا الامتداد الجغرافى، سواء المشروعات الكبرى المتكاملة أو محدودة المساحة، وما تم من جهود لمراجعة نسب المستهدفات التنموية التى تحققت من تلك المشروعات السياحية المختلفة، والوقوف على محاور العمل للتعامل مع التحديات فى هذا الصدد.

وسلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على التجديد للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالإجماع لفترة جديدة مدتها خمس سنوات، وتحت عنوان "أبوالغيط يشكر السيسى على دعمه لفترة ثانية"، ذكرت "الأخبار" أن أبو الغيط عبر عن عميق الشكر والتقدير والاحترام للرئيس عبد الفتاح السيسى، لإعادة ترشيحه لأمانة الجامعة مرة أخرى.

ونقلت "الأخبار" عن أبو الغيط قوله فى كلمته بعد التجديد: "أعبر عن التقرير والامتنان والتقدير للملوك والرؤساء والأمراء الذين وضعوا الثقة فى شخصى"، مضيفًا أننى "تعودت عبر سنوات خدمتى العامة أن أمتثل لنداء الواجب بروح الجندى المقاتل، ولا أظن أن واجبًا يعلو على خدمة الأمة العربية، أو أن شرفًا يسمو على تمثيل هذه المنظمة العريقة الجامعة للعرب".

وأشار أبو الغيط إلى أننى "عملتُ طوال السنوات الخمس الماضية وسط ظروفٍ عربية تعلمون مدى صعوبتها وضغطها، ووضعتُ نصبَ عينى - فى المقام الأول- الحفاظ على هذا البيت العربى الذى نجتمع تحت مظلته، فهو بيتٌ عزيز علينا، وعنوانٌ لاتحاد كلمتنا، لا ينبغى أن تتهاوى جدرانه أو أن ينهدم بنيانه تحت أى ظرف".

وذكرت صحيفة الأخبار أن وزير الخارجية أشاد، خلال كلمته باجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، بدور الأشقاء فى دعم مصر والسودان خلال العملية التفاوضية الجارية حول سد النهضة لضمان عدم المساس بحقوقهم المشروعة فى هذا الشأن.

وجدد التأكيد على أن الموقف المصرى لم يسع للانتقاص من حقوق أى طرف أيا ما كان، مشددا على تمسك مصر بالعمل والتعاون فى إطار الجامعة العربية باعتبارها الإطار الجامع لكل الدول العربية بما يصب فى مصلحة الشعوب العربية جميعها.

وتحت عنوان "الخارجية: نتطلع لإسهام الانتخابات فى إنهاء الانقسام الفلسطينى"، ذكرت صحيفة "الوطن" أن وزير الخارجية، أكد دعم مصر لكافة الخطوات المبذولة من قِبل القيادة الفلسطينية لإنجاح الحوار الفلسطينى، والتطلُع لأن تُسهم الانتخابات المُقبلة فى إنهاء ملف الانقسام الفلسطينى.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاجتماع التشاورى الذى عقده كل من وزير الخارجية، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المُغتربين الأردنى أيمن الصفدى، ووزير الخارجية والمُغتربين الفلسطينى رياض المالكى، وذلك بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير.

ونقلت الصحيفة عن السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، قوله إن الوزراء الثلاثة أثنوا فى بداية اللقاء على ما تشهده مجالات التعاون من تطورات ملموسة، وما تعكسه دورية انعقاد اجتماعات التشاور الثلاثى من رغبة صادقة فى الدفع قدمًا بالعلاقات بين مصر والأردن وفلسطين فى مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادات السياسية بها، فضلًا عما توفره من منصة هامة لتنسيق المواقف الإقليمية والدولية وخاصة إزاء القضية الفلسطينية.

وأضاف حافظ أن اللقاء شهد اتفاقًا على أهمية الاستمرار فى العمل خلال الفترة المقبلة من أجل خلق البيئة المواتية لمفاوضات جادة وبناءة بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى بهدف إنهاء الجمود الحالى، والسعى نحو التوصل إلى السلام الشامل والعادل والدائم الذى يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأبرزت صحيفة الجمهورية عودة الفريق محمد فريد إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية ناجحة للخرطوم، ذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "تعزيز التعاون العسكرى والأمنى "المصرى-السودانى"، أن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عاد إلى أرض الوطن عقب انتهاء زيارته الرسمية لدولة السودان الشقيق وذلك بعد مشاركته على رأس وفد رفيع المستوى من قادة القوات المسلحة فى الاجتماع السابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وأضافت "الجمهورية" أن اجتماعات اللجنة تناولت بحث عدد من الملفات التى تدعم مجالات الشراكة والتعاون بن البلدين الشقيقين، كما أسفرت عن الاتفاق على تعزيز التعاون العسكرى والأمنى بن مصر والسودان خاصة فى مجالات التدريبات المشتركة والتأهيل وأمن الحدود ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والأمنية.

وأفادت الصحيفة أن الزيارة تضمنت لقاء الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادى السودانى برئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية حيث نقل له تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مثمنا العلاقات الاستراتيجية بن البلدين الشقيقين.

والتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية بوزير الدفاع السودانى، ونقل له تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، حيث أكد عمق العلاقات المصرية السودانية باعتبارها علاقات ذات طبيعة إستراتيجية تقوم على التعاون لتحقيق متطلبات الحفاظ على الأمن القومى لكلا البلدين ثم التقى برئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات للموضوعات ذات الاهتمام المشترك للبلدين الشقيقين بما يسهم فى التصدى للتحديات المشتركة.

من جانبه، أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة أن هناك توافقاً فى الرؤى حول كافة الموضوعات التى تهدف إلى تطوير مجالات التعاون بن القوات المسلحة لكل من مصر والسودان.

كما أشار رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية إلى أن ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة يعد امتدادًا لإطار التفاهم والتنسيق العسكرى لتعزيز العلاقات العسكرية المصرية السودانية.

وتحت عنوان "مجلس الوزراء برئاسة د. مدبولى: الجامعات التكنولوجية الحديثة من المشروعات القومية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه أمس الأربعاء برئاسة د.مصطفى مدبولى على اعتبار مشروعات إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة، من المشروعات القومية فى تطبيق أحكام قانون البناء.. كما وافق على تقديم حافز أخضر لمشترى السيارة الكهربائية المنتجة محلياً.

وأضافت "الجمهورية أن المجلس وافق كذلك على مد فترة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع النقدى لمدة 6 شهور من 7 مارس الحالى إلى 7 سبتمبر القادم.. كما وافق على اتفاق التمويل الميسر بن مصر والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 400 مليون دولار لدعم مشروع نظام التأمن الصحى الشامل.

وأوضحت أن المجلس وافق على استمرار نشاط شركة «ترسانة السويس البحرية" بعد إعادة هيكلتها، وكذلك مد خدمة أطباء لمدة عامين للمشاركة فى مواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف الضوئية من مشروع التحول الرقمى "مصر الرقمة".

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من جهة أخرى، تم أمس وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى، التعاقد مع شركة سامسونج العالمية لتصنيع التابلت فى مصر، والذى يتضمن إنشاء مصنع فى بنى سويف باستثمارات 30 مليون دولار والذى سيقوم ببدء التوريد اعتبارًا من العام القادم.

وأبرزت صحيفة "المصرى اليوم" جهود توفير اللقاحات لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وتحت عنوان "الحكومة تستعرض جهود توفير اللقاحات لمواجهة «كورونا»"، ذكرت "المصرى اليوم" أن الحكومة استعرضت، أمس الأربعاء، جهود مواجهة فيروس كورونا، وموقف انتشار الجائحة عالميًا، وتوفير اللقاحات من الشركات المختلفة.

وأشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، أمس الأربعاء، إلى دراسة تناولت تأثير التوزيع غير المتناسق للقاحات على الوضع الاقتصادى عالميًا، وقدرت الدراسة التكلفة الاقتصادية الناتجة عن التوزيع غير المتكافئ للقاحات عالميًا بنحو 4 تريليونات دولار، وسيستمر الوضع على ذلك إذا لم تحصل بعض البلدان على اللقاحات بالتساوى، حيث إنه من المصلحة الاقتصادية للدول المتقدمة ضمان توزيع اللقاحات بشكل متكافئ على البلدان النامية.

وتابعت زايد: "أثبتت الدراسات المنشورة أنه إذا تم تطعيم الدول الغنية عالميًا بالكامل بحلول منتصف هذا العام، وفى الوقت نفسه تمكنت البلدان النامية من تطعيم نصف سكانها فقط، فإن الخسائر الاقتصادية العالمية ستصل إلى حوالى 4 تريليونات دولار، بينما قدرت التكلفة الاقتصادية العالمية للدول النامية التى لا يتم تلقيح أى من مواطنيها بحوالى 9 تريليونات دولار".

وتحت عنوان "مجاهد: وزارة الصحة الجهة الوحيدة المسئولة عن لقاحات كورونا"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن وزارة الصحة والسكان هى الجهة الوحيدة فى جمهورية مصر العربية المسئولة عن توفير وتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد حسب الأولويات وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية فى هذا الشأن، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أى جهة تروج لتوفير وتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا.

وأكد مجاهد أن المنصة الوحيدة فى مصر للحصول على لقاحات فيروس كورونا، من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى الخاص بوزارة الصحة والسكان http://www.egcovac.mohp.gov.eg/ ، والذى تمت إتاحته للمواطنين يوم 28 من شهر فبراير الماضى، مهيبًا بالمواطنين عدم الانسياق وراء مروجى الشائعات، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد مجاهد الفئات المستحقة لتلقى اللقاح من المواطنين بسرعة التسجيل على الموقع الإلكترونى الرسمى الخاص بالوزارة لتلقى اللقاح، لافتًا إلى أنه يتم إخضاع اللقاحات التى تحصل عليها مصر للتحليل فى معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها.

وتحت عنوان "الشوربجى: حريصون على دعم المؤسسات الصحفية وكياناتها الاقتصادية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أكد حرص الهيئة على دعم المؤسسات الصحفية وكياناتها الاقتصادية، وأنها لا تدخر جهدا فى سبيل النهوض بأوضاع المؤسسات الصحفية ومساعدتها على تعزيز مواردها المالية وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية، مشيراً إلى أنها تمتلك من الأصول والموارد البشرية ما يؤهلها للنجاح وإثبات تواجدها على أرض الواقع.

وأوضحت "الأهرام" أن ذلك جاء خلال زيارة وفد من الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجى مطابع الأهرام التجارية، ومصنع "سيسيب" لمنتجات البلاستيك التابع لشركة الأهرام للاستثمار بمنطقة قليوب، يرافقه عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، فى إطار الجولات المستمرة والمتابعة الميدانية لأوضاع المؤسسات الصحفية القومية وتعظيم العائد الاستثمارى لها بما يعزز من موقفها المالى ويمكنها من مواجهة تحدياتها.

وأكد الشوربجى حرص الهيئة على أن تقوم المؤسسات الصحفية القومية بدورها التنويرى بالتوازى مع سياستها التنموية كمؤسسات وطنية تمتلك فرصا واعدة للمساهمة فى استكمال مسيرة البناء والتنمية وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.