الرئيس السيسى يصدق على انضمام مصر لاتفاقية متعددة الأطراف لمنع تآكل الوعاء...

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 446 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي انضمام جمهورية مصر العربية إلي الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح المعتمدة فى باريس بتاريخ 24 نوفمبر 2016 التي وقعتها جمهورية مصر العربية بتاريخ 7 يونيو 2017 علي وثيقة التحفظ والاعلان التفسيري الذي يسرد التحفظات والإخطارات الخاصة بمصر لأغراض الانضمام للاتفاقية.

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