شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء منذ قليل، بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن لقاح فيروس كورونا. وكانت قد أعلنت الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، البدء اليوم الخميس فى تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية. وكشفت الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي، أن الموقع الإلكترونى ما زال مفتوحا، وسيظل مفتوحا أمام جميع المواطنين، حيث سجل حتى الآن، نحو 157 ألف مواطن، وإنه لا يوجد تفرقة بين أى مواطن وآخر كل اللقاحات آمنة وفعالة، والأعراض الجانبية للقاحات بسيطة، ولا تتطلب الذهاب إلى الطبيب، فهى تتمثل فى ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء يشهد بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.