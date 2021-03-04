قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر لاتفاقية دولية لمنع تآكل الوعاء الضريبي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٤٤٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة علي انضمام جمهورية مصر العربية الي الاتفاقية متعددة الاطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الارباح المعتمدة في باريس بتاريخ ٢٤ نوفمبر ٢٠١٦ التي وقعتها جمهورية مصر العربية بتاريخ ٧ يونيو ٢٠١٧ علي وثيقة التحفظ والاعلان التفسيري الذي يسرد التحفظات والاخطارات الخاصة بمصر لاغراض الانضمام للاتفاقية. ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

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