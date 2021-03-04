رئيس الوزراء : الدولة تتحرك بطريقة علمية في ملف اللقاحات

شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن لقاح فيروس كورونا.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الدولة تتحرك بطريقة علمية في ملف اللقاحات حيث يتم اختبار اللقاحات في البداية ثم يتم التعاقد مع الشركات ويتم استلامها توزيعها وفقا للأولويات الموجودة والمعلنة.

واضاف خلال فعاليات بدء تلقي المواطنين للقاح فيروس مورونا بمرافقة وزيرة الصحة، انه وفقا للتسجيل على الموقع الالكتروني يتم تحديد الايام الخاصة بالمواطنين لتلقي التطعيم، لافتا الى ان الايام المقبلة سنبدأ في تطعيم اعداد اكثر.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة عن بدء تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاحات كورونا السبت المقبل، بعد فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني منذ الأحد الماضي.

ويذكر ان الأولوية في الحصول على اللقاحات ستكون للأكثر تضررا من أصحاب الأمراض المزمنة من المصابين بالأورام والفشل الكلوي وأمراض القلب أو مضاعفات مرضى السكري والضغط، ومن ثم يجب عليهم عند الحضور للتطعيم إحضار التقارير الطبية الخاصة بهم وستتم متابعتهم باستمرار للاطمئنان عليهم حتى الحصول على الجرعة الثانية بعد 21 يوما وبعدها تتم متابعتهم أيضا".