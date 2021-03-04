صور.. صحة القطامية تستعد لاستقبال المرضى وكبار السن لتطعيمهم بلقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - يشهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بدء مرحلة تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح فيروس كورونا، وذلك ممن سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكترونى لحجز اللقاح، فى مركز صحة القطامية.





ونشر هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، صورا على صفحته الرسمية لاستعدادات مركز صحة القطامية لانطلاق مرحلة تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح فيروس كورونا اليوم.

وقال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، إن المواطنين المقرر تطعيمهم اليوم هم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ممن وصلت إليهم رسالة نصية على الهاتف المحمول أو واتساب، وتم إبلاغهم بشكل رسمى، للتوجه إلى المستشفى، وموعد التطعيم سيتم البدء بهم.

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