العمل الدولية تشيد بدور القوى العاملة ولجنة تلقى الشكاوى

جدة - نرمين السيد - زار جمال أغمانى استشارى مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر بمنظمة العمل الدولية، وزارة القوى العاملة، للوقوف على التقدم المحرز فى المشروع، حيث يعد ذلك اللقاء التشاورى الثانى، وذلك بحضور طارق أبو قاعود مدير برنامج العمل الأفضل فى الأردن، ومروة صلاح مدير مشروع تعزيز علاقات العمل بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.





وطرح الخبير الدولى جمال أغمانى، وفقا لبيان صحفى، مقترحات حول نشاط المجلس فى آخر تقرير مرحلى تم تقديمه لمنظمة العمل الدولية، وأشاد بدور الوزارة ولجنة تلقى الشكاوى وبحثها فى حل مشكلات النقابات العمالية داخل مصر، والعمل من خلال المشروع على وضع آلية مستدامة لضمان تذليل العقبات.

بدورها أضافت مروة صلاح مدير المشروع بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن العمل يقوم فى المشروع وفق الخطة الموضوعة والمتفق عليها بين الأطراف، بناء على المراجعة والدراسة والاجتماعات مع كل طرف، ويعمل المشروع على ترجمة الحوار الاجتماعى فى أرض الواقع مع الأطراف الثلاثة بشكل يحقق الاستدامة للأعمال، كما يعمل على زيادة التوعية بالقانون والتشريعات المرتبطة به وفق الخطة الموضوعة.

وأوضحت أن التقرير المرحلى الثانى الذى تم إعداده فى نوفمبر الماضى يعبر عن الفترة التى أعد فيها التقرير، تسليط الضوء على ما تم إنجازه وما يمكن عمله خلال الفترة المقبلة، وهو بمثابة مساعدة فنية للمشروع وآلية داخل كل مشروع تنموى يتم بعده إعداد التقرير النهائى حول أداء المشروع وتقدمه، والعقبات التى واجهته والعمل على حلها.